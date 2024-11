Tras empatar con Los Chankas en Andahuaylas, sumado a la derrota de Alianza Lima en Matute, Universitario de Deportes consiguió ganar el Torneo Clausura y, de esta manera, consagrarse de forma automática como campeón nacional en el año de su Centenario. Luego obtener la corona número 28 para el conjunto crema, el técnico Fabián Bustos habló fuerte sobre lo que fue su primera temporada en el fútbol peruano. Además, arremetió contra el director de fútbol de Alianza Lima, Bruno Marioni.

Hay muchas cosas que tuvimos que aguantar. Puedo entender la opinión de distintas personas, la poca objetividad o por beneficio o por corazón, desde la pasión que uno tiene por el fútbol de cualquier comunicador. Nosotros no nos ayudaban y hay cosas que se vieron que no están bien., empezó diciendo Fabián Bustos en L1 MAX.

El entrenador crema enumero una lista de cosas por mejorar para tener un mejor campeonato en Perú. “¿Queremos mejorar el fútbol peruano? Hay que mejorar infraestructura, los vestuarios, los campos de juego”, señaló.

Además, se refirió a los comentarios de Bruno Marioni durante la primera mitad del 2024. ¿Cómo no me voy a molestar? Hay un director deportivo que dijo que el mejor equipo del primer semestre había sido con la mejor Copa Libertadores. Por Dios, no gano un partido. Por favor, hay que ser objetivos. Pero no hay un periodista, o alguno que le diga, pero ¿cómo puede ser? No ganaste un partido, ¿cómo puede ser el mejor equipo de la Copa Libertadores? ¿Por qué? ¿Dónde está Fluminense hoy? ¿Dónde está Botafogo hoy? Miren, uno final de la Libertadores, primero en el Brasileirao y el otro está tratando de salir de la zona de descenso”, explicó.

Por otro lado, le mandó un mensaje al exárbitro Winston Reátegui, comentarista de L1 MAX, tras sus comentarios en el encuentro frente a Sporting Cristal. “En los otros días, en la jugada de Valera contra Cristal, no fue nada. Le sacó el zapato. El zapato no sale solo, salta dos metros. Yo no digo que cobre penal, porque hay que ver la intensidad. Pero anda a revisarlo. No es algo normal”, indicó.

Finalmente, relató cómo fue su llegada a Universitario a inicios de año, luego de la salida de Jorge Fossati. “Arreglamos rapidísimo. Con Jean (Ferrari) creo que cinco minutos arreglamos lo económico. Con Manuel primero tuvimos una entrevista. Después, ustedes ya saben cómo fueron las negociaciones, no tanto económicas, sino de otras opciones valederas”, expresó.

Fabián Bustos llegó este 2024 a Universitario. (Foto: Agencias).





¿Cómo quedó el orden para la Copa Libertadores 2025?

Aunque faltaba confirmar el orden, las escuadras peruanas ya estaban definidos para su participación en la Copa Libertadores 2025. Al ganar el campeonato de la Liga 1 2024, Universitario de Deportes aseguró su lugar en la fase de grupos como el representante principal, pero no lo hará solo. Sporting Cristal, que terminó a solo tres puntos de la ‘U’ en el acumulado, se quedó con el puesto de Perú 2, obteniendo también un cupo directo en la fase de grupos.

Los otros dos representantes peruanos serán Melgar y Alianza Lima. Tras empatar en Arequipa, los rojinegros aseguraron el tercer lugar en el acumulado y serán Perú 3, participando en la primera fase previa de la Libertadores. Por otro lado, Alianza Lima, como Perú 4, jugará en la segunda fase previa del torneo. Es importante mencionar, que esta fase será de eliminación directa tras un partido de ida y vuelta.

Perú 1: Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1 2024

Perú 2: Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1 2024

Perú 3: Melgar jugará la fase previa 1 tras quedar en el tercer lugar Liga 1 2024

Perú 4: Alianza Lima jugará la fase previa 2 tras quedar en el cuarto lugar Liga 1 2024





