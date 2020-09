Universidad César Vallejo vs. Cantolao se miden (EN VIVO | DIRECTO | ONLINE) por la fecha 14 de la Liga 1. El cotejo será transmitido vía Gol Perú y comenzará, este viernes, desde las 10:30 am. en el estadio San Marcos. El cuadro ‘Poeta’ viene tras un empate contra Alianza Lima y el ‘Delfín’, por su parte, no la pasa bien: registra tres derrotas consecutivas. También sigue el minuto a minuto a través de www.depor.com

Si bien el cuadro trujillano marcha en el puesto nueve, hay calma: tienen 19 unidades y ya alcanzaron siete partidos invictos. Incluso llegan con un triunfo ante Sport Boys y un empate con los victorianos. Pero a José del Solar, técnico ‘Poeta’, ese no es el detalle que lo tiene más tranquilo. Para él, el mayor respaldo de los suyos es la expresión colectiva.

“Siempre se puede mejorar, siempre un equipo comete errores y podemos mejorar muchos aspectos ofensivos y defensivos, pero me voy satisfecho con el rendimiento del equipo, aunque no con el resultado”, mencionó el estratega de la Universidad César Vallejo.

Ojo, el club trujillano, a través de sus redes sociales, confirmó que no contará con Emiliano Ciucci (tiene una fractura en la muñeca izquierda: estará fuera por dos meses) y Jairo Vélez, quien sufrió un desgarro en la rodilla izquierda (estará fuera por tres semanas).

El presente de Cantolao es complejo: su último triunfo fue con Binacional, hace cinco fechas. Encima, llega de caer con Melgar, UTC y Sport Huancayo. Sin embargo, tener clara esa realidad también puede ser motivo de impulso. Por lo menos, así lo ve el estratega Hernán Lisi.

“Es un momento complejo en cuanto de resultados, pero damos muestra de que estamos de pie. El equipo siempre estuvo a la altura. Hay que aplaudir la efectividad del rival (cayeron 3-1 con Sport Huancayo). Me parece que estuvimos nuevamente a la altura de las circunstancias. El equipo jamás se dio por derrotado”, expresó el ‘profe’ Lisi.

TE PUEDE INTERESAR