Universidad San Martín volvió a ‘respirar’ tranquilo, tras la derrota de Unión Comercio ante Real Garcilaso, ya que salieron de la ‘zona de riesgo’ al mantenerse cuatro puntos más arriba del cuadro moyobambino en la Tabla acumulada. Sin embargo, su entrenador, Carlos Bustos, manifestó que a la fecha no se conversado con el club sobre su continuidad.

Y es que, ante la pregunta de su renovación, el estratega argentino precisó que “no llegamos a ese momento todavía. Estuvimos bien enfocados en que el equipo quede en Primera División, no sé cual sea el pensamiento del club, yo tengo uno en particular. En San Martín y en el fútbol peruano me han tratado muy bien, soy un agradecido".

Respecto, al torneo manifestó que no fue sencillo salir del complicado lugar en el que estaban. “Estuvo duro la parte final del campeonato. Creo que estábamos bastante complicados, siempre estuvimos en el lote de equipos que estaban comprometidos con la baja, pero con la tranquilidad de que el grupo siempre se programó y entendió cómo jugar cada partido. El compromiso y entendimiento del juego nos permitió sacar buenos resultados los últimos partidos”, indicó Bustos a GOLPERU.

Si bien ya respiran tranquilidad, el técnico ‘santo’ aclaró que le hubiera gustado terminar el torneo peleando por algo importante, como la clasificación a un torneo internacional. “El Clausura creo que fue muy bueno, aunque todavía nos falta la última fecha con Ayacucho. Definitivamente creo que me gustaría poder pelear más arriba y no sufrir como lo hemos hecho”, mencionó el DT.

Universidad San Martín se enfrenta este domingo 24 a Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo a las 3:00 p.m. por la última fecha del Torneo Clausura. Si bien en este encuentro San Martín no define nada, Ayacucho FC buscará ganar el encuentro para poder asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana.

