El 9 de julio del 2006, Italia derrotó por penales a Francia y se proclamó campeón del Mundial en Alemania. En el álbum todo el mundo quería las figuritas de Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Andrea Pirlo y Mauro Camoranesi. Y ese día, desde la ciudad argentina de Tres Arroyos, Martín Pérez Guedes, con tan solo 15 años, seguía de cerca cómo el ‘Camo’ levantaba la copa. Lo que es el destino del fútbol: en el 2012 compartieron camarín en Racing Club.

El mediocampista de la Universidad San Martín habló con Depor sobre aquella etapa de su carrera y, por supuesto, de los retos que tiene con el cuadro de Santa Anita. En tres días se enfrentarán a Deportivo Municipal, en el estadio Monumental. Si se quedan con los tres puntos ganarán el grupo ‘A’ -donde también pelean Cienciano, Universitario y Ayacucho FC-, y pasarán a la final de la Fase 1 de la Liga 1 (el clasificado de la llave ‘B’ es Sporting Cristal).

“Mauro es una excelente persona y también un excelente jugador. Es un jugador que aportó mucho en mi carrera y del que aprendí mucho. A pesar de todo lo que ganó, en el vestuario era una persona sencilla, muy humilde, que se entrenaba al igual que todos y que hablaba con todos desde el más grande, hasta el más chico”, nos cuenta Pérez Guedes, quien llegó a la ‘Academia’ tras una buena temporada en Olimpo de Bahía Blanca.

Ahora, no sería con el único crack que compartiría. Durante esa campaña también integró equipo con Diego Milito, ídolo de la escuadra argentina y que incluso había logrado la Champions League con Inter: “Sí, con Diego Milito también jugué en Racing. Un tipo ‘recontra ganador’, una personalidad ganadora y siempre tiraba el equipo para adelante. No quería perder ni en los entrenamientos”.

Martín Pérez corriendo junto a Diego Milito en un 'entreno' de Racing en 2014 (Foto: Instagram)

Las semanas de trabajo en Santa Anita

El ‘Mago’ tiene claro que de recuerdos no se vive. Por ello se enfoca en el presente: con el cuadro de César Payovich ya registran cuatro triunfos de manera consecutiva y un detalle así no es casualidad. “Hemos hecho un esfuerzo muy grande, no ha sido fácil, todos los partidos han sido duros, pero todavía no hemos logrado nada. Ahora nos toca enfrentar a Municipal, que es un equipo complicado, que juega bien al fútbol y tiene jugadores de buen nombre. Tenemos que seguir trabajando en la misma línea, con perfil bajo y con los pies sobre la tierra”, apuntó.

No dejó de destacar lo sencillo que se hace jugar al lado de Carlos Monges, quien ya tiene tres tantos en la Liga 1: “Es un jugador que se asocia muy bien, que tiene mucha fuerza, da gusto jugar con él. Contra Cienciano salió un golazo y esperemos que lo repita el domingo”. A 90 minutos para que logre su pase a la final de la Fase 1, esto señala Pérez Guedes...

“Trato de poner los pies sobre la tierra y solo quiero que me vaya bien. Estoy muy cómodo y con ganas de dar todo por este grupo que se ‘mata’ partido a partido, en busca de llegar a la meta de fin de año, que es clasificar a un torneo internacional”. Desde la ciudad de Tres Arroyos estarán atentos.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.