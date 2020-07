En los últimos años, Aldo Corzo se ha consolidado como uno de los referentes de Universitario de Deportes. Por ello, el lateral derecho es una de las voces autorizadas para hablar del presente que se vive en la institución merengue.

A pesar de que el cuadro crema cuenta con varias sedes para realizar sus entrenamientos, los diversos problemas entre las administraciones no le han permitido hacer uso de las instalaciones. Actualmente, los dirigidos por Ángel Comizzo vienen realizando sus sesiones de trabajo en el club Club Árabe Palestino, una situación que molesta un poco en la interna del plantel, según afirmó Corzo.

“Estamos incómodos porque no tenemos Campomar para entrenar. La verdad que es un momento complicado. Debe ser uno de los mejores sitios para entrenar y no poder hacerlo ahí es fastidioso”, dijo el defensor a Movistar Deportes.

“Nosotros nos debemos a la ‘U'. No estamos con ninguna administración. Ahora estamos con la gente del Sr. Moreno y es incómodo no poder entrenar en Campomar porque la sede la tiene la otra gerencia. El que quiere al club da las sedes. Ya no hablamos por un tema de intereses, sino por un cariño a Universitario”, agregó.

Cabe precisar que esta mañana hubo una primera reunión entre los Leguia y Carlos Moreno para ver el tema de la transferencias de las sedes de Universitario. Sin embargo, finalmente no se llegó a un acuerdo, así lo informó América Deportes.

