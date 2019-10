Los jugadores de Alianza, Universitario y Cristal que se pierden la penúltima fecha del Clausura

Ricardo Gareca publicó la lista de convocados para los amistosos FIFA que protagonizará la Selección Peruana, en noviembre, ante Colombiana y Chile , el 15 y el 19 de noviembre, respectivamente. A esto se suma la convocatoria que realizó Nolberto Solano para los amistosos de la Sub 23 (ante Bolivia). Y claro, Alianza Lima , Universitario de Deportes y Sporting Cristal sufrirán bajas importantes para la penúltima fecha del Torneo Clausura.

Los tres equipo más grandes del fútbol peruano son los más preocupados por las bajas que sufrirán, a raíz de la convocatoria que oficializó Ricardo Gareca.

Ojo a un detalle. La Selección Peruana jugará ante Colombia, el 15 de noviembre, precisamente fecha en la que Alianza Lima chocará contra Sport Huancayo en Matute. Dos días después, Universitario se medirá ante UTC de Cajamarca y Sporting Cristal recibirá a Alianza Universidad.

Mientras, la Sub 23 chocará contra Bolivia el 14 y 19 de noviembre en la capital peruana, pensando en el Preolímpico que se desarrollará en Colombia.

Los partidos que se perderían en la fecha 16 son:

15 de noviembre

Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Estadio Alejandro Villanueva

8:00 p.m.



17 de noviembre

Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Estadio Alberto Gallardo

11:00 a.m.



17 de noviembre

UTC Cajamarca vs. Universitario de Deportes

Estadio Héroes de San Ramón

3:30 p.m.

