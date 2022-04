El Torneo Apertura 2022 sigue en marcha y la pelea por el primer lugar está muy ajustada, por lo que el desarrollo de las próximas fechas será clave. En ese sentido, la Liga Profesional de Fútbol decidió confirmar la programación completa de las jornada 11 y 12, las cuales se disputarán a partir de la última semana de abril.

De acuerdo al comunicado revelado por la Liga 1, la fecha 11 iniciará el viernes 22 de abril, cuando Deportivo Municipal reciba a Melgar; mientras que después Ayacucho FC enfrentará al Atlético Grau y Sporting Cristal visitará a Cienciano. Luego, el sábado 23, Alianza Lima visitará a Cantolao, en el Estadio Nacional; y Binacional choca con Mannucci.

Finalmente, el domingo 24, el duelo Universitario vs. Sport Boys será el más atractivo del día. Previamente, en cotejos claves por la punta, Sport Huancayo visita a San Martín y Alianza Atlético hará lo propio con ADT.

Programación de la fecha 11 de Liga 1

Viernes 22 de abril

1:15 p. m. Deportivo Municipal vs. Melgar - Estadio Iván Elías Moreno

3:30 p. m. Ayacucho FC vs. Atlético Grau - Estadio Ciudad de Cumaná

7:00 p. m. Cienciano vs. Sporting Cristal - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 23 de abril

3:30 p. m. Academia Cantolao vs. Alianza Lima - Estadio Nacional

6:00 p. m. Deportivo Binacional vs. Mannucci - Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

Domingo 24 de abril

11:00 a. m. Carlos Stein vs. UTC - Estadio Víctor Montoya Segura

12:30 p. m. San Martín vs. Sport Huancayo - Estadio Iván Elías Moreno

3:00 p. m. ADT vs. Alianza Atlético - Estadio IPD Huancayo

3:30 p. m. Universitario vs. Sport Boys - Estadio Monumental

Por otro lado, la fecha 12 arrancará el sábado 30 de abril, con el Sporting Cristal vs. Binacional; en tanto que después se jugará el Melgar vs. Cienciano, en una nueva edición del Clásico del Sur. El domingo 1 de mayo será cargado, destacando el Atlético Grau vs. Universitario y Alianza Lima vs. Carlos Stein.

La actividad se extenderá hasta el lunes 2, con un duelo atractivo en el Callao: Cantolao medirá fuerzas con Sport Boys. Y en el cierre del día, UTC ejercerá su localía ante San Martín.

Programación de la fecha 12 de Liga 1

Sábado 30 de abril

1:15 p. m. Sporting Cristal vs. Deportivo Binacional - Estadio Alberto Gallardo

3:30 p. m. Melgar vs. Cienciano - Estadio Monumental UNSA

Domingo 1 de mayo

11:00 a. m. Alianza Atlético vs. Ayacucho FC - Estadio Melanio Coloma

1:00 p. m. Atlético Grau vs. Universitario - Estadio Municipal de Bernal

1:15 p. m. Mannucci vs. ADT - Estadio Mansiche

3:30 p. m. Alianza Lima vs. Carlos Stein - Estadio Matute

6:00 p. m. Sport Huancayo vs. César Vallejo - Estadio IPD Huancayo

Lunes 2 de mayo

1:15 p. m. Academia Cantolao vs. Sport Boys - Estadio Miguel Grau

3:30 p. m. UTC vs. San Martín - Estadio Héroes de San Ramón





