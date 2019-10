Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal: ¿Qué partidos juegan durante la Fecha FIFA de Noviembre?

La Selección Peruana chocará ante Colombia y Chile el 14 y 19 de noviembre respectivamente, por la tercera fecha FIFA, antes de iniciar las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

El objetivo del 'Tigre' con la 'bicolor' es la clasificación al próximo Mundial y los dos siguientes amistosos son sumamente importantes para probar, afinar detalles y definir el equipo que luchará por lograr el cometido.

Sin embargo, para la mala suerte de los equipos peruanos, la fecha FIFA de noviembre se cruza con la penúltima fecha del Torneo Clausura. Esta situación preocupa en gran medida a Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes, clubes que se encuentran peleando por la punta de la Liga 1.

A continuación te dejamos la programación de los tres equipos en la Fecha 16 del Torneo Clausura:

15 de noviembre

Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Estadio Alejandro Villanueva

8:00 p.m.



17 de noviembre

Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Estadio Alberto Gallardo

11:00 a.m.



17 de noviembre

UTC Cajamarca vs. Universitario de Deportes

Estadio Héroes de San Ramón

3:30 p.m.

Cabe destacar que la lista de convocados de Ricardo Gareca para la Fecha FIFA se hará pública esta semana. A partir de eso, los entrenadores tendrán que ir armando una estrategia para afrontar los partidos pendientes.

