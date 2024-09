Son pocos los futbolistas que expresan con naturalidad su amor por el club del que son hinchas. Andy Polo es un libro abierto cuando se trata de hablar sobre Universitario de Deportes, el equipo que lleva tatuado en el alma. Con Depor, el jugador nacido en Barrios Altos se refirió a su alentador presente en la oncena de Fabián Bustos. Restan cinco finales de infarto para conocer al ganador del Clausura, y el número ‘24′ expresó su deseo de ser campeón nacional directo sin necesidad de jugar play-offs. Además, aseguró que comparte el mismo sueño que su amigo de infancia ‘Orejas’ Flores: “Esperemos conseguir más títulos con el club que amamos”. Eso sí, volver a jugar en el exterior es otro objetivo por cumplir, pero lo inmediato está en dejar nuevamente en la cima del éxito a su querida ‘U’.

El último triunfo de la ‘U’ en una ciudad de altura fue el año pasado, en Arequipa (6 de agosto 2023). En aquella oportunidad ganaron 1-0 a Melgar con anotación de Alex Valera. Ahora, este domingo viajan a Cajabamba, a una nueva final frente a Comerciantes Unidos...

Es una plaza complicada, pero nos quedan cinco finales, y si queremos lograr el objetivo al final no hay altura como excusa. Es una cancha difícil, un equipo complicado, pero para nosotros será una final más.

Como extremo derecho estás más lejos del arco, pero a veces te reencuentras con goles de buena factura...

Ojalá sea con gol, pero también me gusta contribuir con asistencias. Acá lo más importante es que el equipo gane y siga dando asistencias.

Justamente eres el futbolista que más asistencias suma en el torneo peruano...

Me siento muy cómodo en la posición en la que estoy (extremo derecho), ya lo habíamos probado en una Noche Crema con Compagnucci, pero después con Fossati se encaminó bien. Siento que contribuyo con asistencias al equipo. Acá lo más importante es que si ganamos, lo hacemos todos, igualmente si perdemos. Me gusta dar mi granito de arena en la posición donde estoy jugando.

En la recta final, muchos quisieran ver caer a Universitario de la cima del Clausura...

La ‘U’ es un equipo grande, que da mucho de que hablar. Hay muchos que han salido hablar también en contra de nosotros, pero nos enfocamos en lo que hacemos. Esta recta final podemos dar más de lo que hemos hecho en el Clausura, así que estamos enfocados en eso y no viendo lo que viene de afuera.

Es el Centenario, no hay margen de error para alcanzar el bicampeonato...

Sí, es un año histórico para la ‘U’, para los que somos hinchas también es un año bonito, pero la ‘U’ como equipo grande no solo debe pelear por el campeonato en el año de su centenario, sino año tras año.

¿Qué te pareció el regreso de ‘Chemo’ del Solar al Monumental y la reconciliación junto al ‘Puma’ Carranza?

Es un ídolo del club, como es el ‘Puma’. El hincha siempre se lo ha reconocido. Ver a los hinchas corear su nombre en el Monumental es algo bonito para él y para los hinchas.

¿Cuál es el nuevo objetivo futbolístico que te falta cumplir?

Yo creo que cualquier jugador tiene en su cabeza emigrar al extranjero. Sería una linda oportunidad si es que se me presentan propuestas, pero ahorita estoy enfocado en la ‘U’, pues nos quedan cinco finales que son a muerte. Venimos trabajando para eso.

Cumpliste varios sueños en el fútbol junto a ‘Orejas’ Flores. ¿Cuál o cuáles le faltan juntos?

Tenemos una linda amistad desde muy chicos. Hemos pasado por menores de la ‘U’, nuestro sueño fue salir campeón con la ‘U’. Hemos ido a un mundial juntos, así que esperamos seguir por ese mismo camino y conseguir más títulos con el club que tanto amamos.

¿La Copa Libertadores es una obsesión? La ganaron juntos en la Sub 20 de Universitario. ¿Es un sueño muy lejano?

La ‘U’ siempre debe apuntar a lo mejor. Este año no nos fue bien en la Libertadores, pero hay que apuntar a eso. Hacer una buena Copa.

Estás retratado en un mural en tribuna norte del Monumental...

Es un agradecimiento muy especial para los hinchas, lo hicieron los de la ‘Bulla’ de San Martín de Porres. Uno se mantiene bien para poder contribuir dentro del campo de juego. Al hincha siempre lo hemos respetado. Somos unos agradecidos, pues en cada partido, sea local o visita, siempre llenan los estadios.

¿Qué los hace distintos a los hinchas de otros equipos?

Es un plus ser hincha y estar defendiendo la camiseta que uno ama. Cada partido de local estamos metiendo entre 50 y 60 mil hinchas. Agradecimiento a ellos, pues nunca vamos a jugar sin su aliento. Hay varios partidos que se nos ponen difíciles, pero el hincha empuja al equipo.

¿Qué prefieres: ser campeón directo o jugar play-offs con Alianza Lima?

Para nosotros ganar directo sería lo más bonito porque es algo que buscamos desde principio de año. Todos buscan ganar directamente, pero si se viene una final con el equipo que sea, la mentalidad es la misma: lograr el título.

¿Cuál fue el gol que más disfrutaste en lo que va del torneo en juego?

Cada uno se vive de diferente manera, pero me quedo con el gol del clásico. Son partidos especiales. Como jugador de la ‘U’, uno siempre trata de meter un gol en un clásico, y se me dio, fue bonito.

¿Extrañas ser ‘9′?

Uno siempre trata de dar lo mejor. He jugado hasta de interior, pero siempre trato de dar lo mejor por lo que el técnico pide de cada uno. Si alguna vez, el profesor necesita un ‘9′, aunque no lo creo, ya que tenemos varios delanteros de categoría alta, yo ya lo tengo claro. Igualmente terminaría jugando ahí, no hay problema.

Después de jugar ante Comerciantes, el chip se pone en modo selección. ¿Todavía hay chances de seguir luchando por clasificar al Mundial?

Representamos a un país. No da para agachar la cabeza. Quedan partidos por jugar ante rivales directos.

¿Qué mensaje le das al hincha crema?

Siempre les tengo palabras de agradecimiento. Ellos también toman cada fecha como una verdadera final como nosotros. Vamos a seguir trabajando para contribuir con todo.





SOBRE EL AUTOR Wilmer Robles Periodista deportivo con más de quince años de actividad. Investigación, plataformas digitales, medios televisivos, radiales y redes sociales. Especialidad en entrevistas y coberturas de campo.