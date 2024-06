Si bien todo parecía terminar de color de rosa para Universitario de Deportes en este primer semestre de la temporada –con el título del Torneo Apertura y los festejos en el Estadio Monumental–, la última derrota por 2-0 ante Liga de Quito fue un golpe duro –que los dejó sin los play-offs de la Copa Sudamericana– y en la interna empezarán a trabajar para enfocarse en el Torneo Clausura, ya que de conseguirlo serán campeones nacionales de manera automática. En ese sentido, Fabián Bustos hizo un balance de lo que decidió en esta primera parte del año e hizo hincapié en recuperar a Christofer Gonzales.

Cuando ‘Canchita’ resolvió su contrato con Al Adalah y decidió sumarse al proyecto deportivo de Universitario en el año de su cementerio, muchos hinchas se ilusionaron con tener un mediocampo de calidad y competitivo, tomando en cuenta que también estaban Jairo Concha, Martín Pérez Guedes y Rodrigo Ureña. Sin embargo, todo salió al revés y terminó siendo una pieza de recambio que no logra destacar cuando entra.

En ese sentido, en una reciente entrevista con GOLPERU, Fabián Bustos explicó por qué Gonzales tuvo unos meses complicados y le costó retomar su mejor nivel, sobre todo por la lesión que tuvo a comienzos de abril. “Después de su lesión a Gonzales le costó volver a jugar, hizo un esfuerzo grande. Estábamos en un momento difícil del torneo y a lo mejor sintió la presión y le afectó”, sostuvo.

Así pues, cuando fue consultado sobre los posibles fichajes nacionales para el Torneo Clausura, Bustos apuntó a que su prioridad es recuperar la mejor versión de Christofer. “El fútbol peruano tiene un mercado bastante corto. No hay tantos jugadores de jerarquía con posibilidades de llegar a equipos importantes. El refuerzo número uno es recuperar un 90 % el nivel de Gonzales”, añadió.

Por otro lado, el entrenador argentino valoró el aliento incondicionalmente de la hinchada de Universitario, que no solo los acompañó cuando jugaron de local en el Estadio Monumental, sino también cuando les tocó salir a provincia. Según su óptica, esto fue determinante para que pudieran competir hasta la última jornada y así llevarse el Torneo Apertura.

“El éxito no se consigue solo por el trabajo de los jugadores, cuerpo técnico o los dirigentes. En este caso, nosotros tenemos una enorme hinchada y el club está muy bien organizado. Llegamos a un equipo campeón y lo que hicimos es continuar con lo que se había hecho”, aseveró el exentrenador de Barcelona SC.

Del mismo modo, reconoció que no fue complicado adaptarse a la odioso de Universitario, por todo lo bien que habían trabajado el año pasado. “Algunas veces te llaman a equipos que pasan por momentos complicados, que no consiguen los objetivos, en este caso fue distinto, estamos en un equipo donde los jugadores tienen mucha hambre pues me di cuenta que los jugadores querían más”, agregó

Finalmente, Fabián Bustos selló su intervención hablando sobre lo que le costó a la ‘U’ tener consistencia por la banda izquierda, a diferencia de lo que sucedió por el lado opuesto, donde Andy Polo tenía un gran socio en Martín Pérez Guedes. “Por el lado izquierdo tuvimos mucha rotación. Ahí jugaron Concha, Gonzáles y Calcaterra. Todos en su momento ayudaron, pero no encontramos la asociación ideal con Portocarrero”, sentenció.

Christofer Gonzales está viviendo su segunda etapa en Universitario. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo empezará el Torneo Clausura 2024?

Luego del cierre del Torneo Apertura y la participación peruana en torneos internacionales, la Liga 1 se detendrá aproximadamente por un mes y medio, debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos que conformarán el plantel de la ‘Blanquirroja’.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





