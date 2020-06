Universitario dejó ir a sus jugadoras del equipo femenino para reducir gastos por el coronavirus, con ello, dejaron a la deriva a más de una deportista que tiene como ingres importante en casa al fútbol. Tampoco se conoce sobre el futuro de la selección femeninta.

Cindy Novoa, seleccionada nacional, conversó con Radio Ovación y alzó su voz de protesta sobre lo relegado que está el deporte femenil. Pidió mayor respeto e igualdad para que las jugadoras puedan crecer.

“Todo es muy complicado porque esta sociedad, aunque no lo quieran reconocer, es muy machista , pero solo queda afrontar las cosas de la mejor manera. En todo el mundo, el fútbol femenino cada día se está haciendo muy fuerte, pero acá, en Perú, aún no creen y no le ponen mucho interés al desarrollo de esta disciplina”, explicó Novoa.

Cindy se desvinculó por completo del club crema hace algunos meses debido a la crisis que afrontan los clubes por el coronavirus. La administraciónd e Carlos Moreno separó al equipo femenino que había salido campeón nacional.

“Hay muchas cosas que impiden ese desarrollo del fútbol femenino en el Perú. Lo primordial es el trabajo de base que hoy en día no existe en el país. No hay apoyo económico necesario y así se hace complicado todo. Por ejemplo, con el sueldo de un futbolista de cualquier equipo del medio local, se podría pagar la planilla de todo un equipo femenino. Y es que cada futbolista mujer de los principales equipos ganan entre 700 y 1000 soles, por ahí alguna propina y pasajes extra, pero nada más”.

Sobre las malas condiciones con las que contaban para entrenar en la Selección explicó: “a veces no teníamos ni pelotas para entrenar, las personas no saben y creen que reclamamos por las puras, pero solo pedimos un poco de respeto e igualdad. No puede ser posible que mientras los futbolistas varones entran por la puerta principal de la Videna, nosotras tengamos que entrar por la puerta de la avenida Canadá".