El técnico uruguayo Jorge Fossati llegó a un acuerdo verbal con Universitario de Deportes hasta diciembre del año 2024, y mañana apenas llegue a Lima se reunirá con los directos cremas para estampará su rúbrica como nuevo entrenador del equipo de Ate. Posteriormente, el charrúa irá por la tarde a Campo Mar para observar las prácticas al mando del interino Jorge Araujo y conocer al nuevo plantel que dirigirá, donde se encontrará con un viejo conocido: Luis Urruti, a quién lo tuvo en River Plate de Uruguay en los años 2018 y 2019.

Después, en horas de la noche (8pm), el Club Universitario de Deportes hará oficial a su nuevo entrenador junto a su cuerpo técnico en un hotel de San Isidro. ¿Quiénes lo integran? Los asistentes técnicos Leonardo Martins y Gonzalo Gutiérrez, y el preparador físico Sebastián Avellino.

Alista debut

Jorge Fossati se estrenará con el buzo crema cuando Universitario juegue el próximo jueves 9 de marzo ante Cienciano del Cusco por partido único válido por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Sin embargo, en la ‘U’ contemplan, según decisión del ‘Flaco’, que podría cuadrarse en la zona técnica este domingo ante Melgar FBC en el estadio Monumental, ya que Jorge ‘Coco’ Araujo, el técnico interino, solo dirigirá los entrenamientos, y volverá a sus funciones de la reserva. La decisión final la analizará Fossati una vez instalado en la capital.

¿Cómo juegan sus equipos?

A Jorge Fossati le gustan que sus equipos manejen la pelota, sin correr riesgos. Es un entrenador equilibrado en ataque y defensa. No tiene un sistema ideal, pero el que prefiere se basa en una línea de 3 defensas centrales (3-5-2 o 3-4-1-2), así lo adelantó uno de sus asistentes técnicos: Leonardo Martins. “Nuestro ADN siempre ha sido jugar con tres zagueros, pero todo dependerá del universo de jugadores que tiene Universitario. Sabemos de la grandeza del equipo, tienen buen plantel”, dijo el asistente del ‘Flaco’ a Ovación.

‘Goyo’, lo recomendó

Cuando Gregorio Pérez dejó el buzo crema por problemas de salud, el pasado 21 de enero del 2022, los directivos cremas le consultaron sobre un entrenador de su mismo perfil, y automáticamente dijo: Jorge Fossati, el exseleccionador de Uruguay y Catar, quien es su amigo y fue el segundo artífice del segundo ‘Quinquenio de Oro’ de Peñarol.

Sin embargo, no coincidieron los momentos. El ‘Flaco’ dirigía a Danubio, agradeció, y no pudo aceptar la propuesta deportiva. El uruguayo Daniel Gutiérrez tomó su lugar, pero fue cesado a los meses por malos resultados. Ahora, el panorama es destino y favorable para Jorge Fossati, tras la partida de Carlos Compagnucci, pues está sin dirigir. Así que Depor se contactó con su amigo, el que lo recomendó y se ganó el cariño del hincha, el ‘Goyo’. “La ‘U’ consiguió un buen técnico, con trayectoria, jerarquía, buen profesional, buena persona. Tiene un buen cuerpo técnico. A la ‘U’ le irá bien. La trayectoria que tiene avala su trabajo. Lo felicito (Fossati), hemos compartido mensajes. Me alegró que hayan apuntado a él”, confesó Gregorio Pérez.

Eso sí, el técnico uruguayo pidió tenerle paciencia. “La ‘U’ tiene un equipo nuevo, con muchos cambios, pero le irá bien. Tomará su tiempo de trabajo, no será de la noche a la mañana”, agregó. Consultado sobre un posible visita a su amigo Jorge Fossati para el Centenario de Universitario, indicó. “Lógico. En algún momento voy a ir a Perú. Yo quiero mucho a la ‘U’, a sus hinchas, quienes se portaron muy bien conmigo”.

