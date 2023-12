Universitario de Deportes sigue preparando la que será una velada inolvidable y con la que se abre las celebraciones por los 100 años de creación del club: la Noche Crema 2024. Si bien hay detalles que faltan completar, como el rival con el que se disputará el amistoso, así como algunos fichajes para completar el plantel, es un hecho que será un evento único, al recibirlo con la copa del título de la Liga 1 Betsson.

Tremenda fiesta no podía ser ajena a los hinchas, quienes ya reservaron su lugar en el estadio Monumental para este espectáculo, que se realizará el sábado 20 de enero. De momento, ya se vendieron 40 mil entradas, siendo las tribunas populares las que ya se agotaron.

¿Cuál es el valor de estos boletos? De acuerdo a la página de Ticketmaster.pe, las ubicaciones en oriente cuestan 170 soles, mientras que 310 soles está en occidente, 850 soles están las butacas Apuesta Total y, para aquellos que quieran vivir una experiencia distinta, sus entradas están a 1250 soles.

40 mil hinchas confirmaron su asistencia en la Noche Crema 2024. (Foto: Twitter)

Como se recuerda, Universitario de Deportes celebrará el centenario de su fundación el año entrante, por lo que la directiva planea muchas sorpresas para los asistentes al evento que permitirá que los actuales campeones del fútbol peruano presenten en sociedad al plantel que buscará el segundo título nacional consecutivo. Además de hacer un gran papel en la Copa Libertadores.

¿Rival chileno en la Noche Crema?

Universidad de Chile podría ser el oponente de Universitario en la Noche Crema 2024, aunque su respuesta dependerá de la realización de un torneo en el país del sur en esas fechas. Según indicaron medios del país sureño, se esperará la intención de la ANFP de realizar una Copa de La Liga (la fecha tentativa es cercana al evento de los merengues).

Postura de Universitario sobre rival en la Noche Crema

Si bien los medios chilenos dieron a conocer que la Universidad de Chile podría ser rival de Universitario de Deportes en la Noche Crema, el administrador temporal del elenco merengue, Jean Ferrari, desmintió dicha afirmación, indicando que aún no hay oponente confirmado para dicho evento: “Entiendo que algunos quieran tener la información oficial, pero no es bueno especular. No hemos cursado aún invitación a ningún equipo para la Noche Crema; los refuerzos pronto los tendremos, y con el profesor Fossati conversamos muy seguido”.





