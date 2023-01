Universitario de Deportes viene exigiendo a la FPF la reprogramación de su debut en la Liga 1 ante Cienciano, el cual está pactado en el estadio Monumental para el lunes 23 de enero a las 8:00 pm. De hecho, los cremas consideran la decisión como arbitraria (en principio se iba a jugar el domingo 22 a las 8:00 pm), la misma que no fue consultada con el propio club, y así nos lo explica Adrián Gilabert, asesor legal de la institución. “Los días de semana eso no es posible por una simple razón porque se trabaja, es día laborable”, le dijo a Depor. Por otro lado, el representante crema también se refirió al complejo tema de los derechos de televisión, tema que por ahora sigue sin tener un desenlace concreto a solo días del inicio del torneo, este 21 de enero.

¿Cuánto afecta a Universitario la programación por parte de la FPF en el debut contra Cienciano para el día lunes 23 a las 8:00 pm?

Está claro que no es lo mismo jugar un sábado o domingo que un lunes. Los fines de semana son fechas donde la familia puede asistir en su totalidad al estadio. Los días de semana eso no es posible por una simple razón porque se trabaja, es día laborable. Entonces programar un día de semana de por sí ya es nocivo para el espectáculo, el evento. La FPF no tiene ningún sustento técnico para programar de esa forma un partido de fútbol , más aún si se toma en cuenta que es el primer encuentro del año de Universitario y donde la familia quisiera asistir masivamente.

¿Hay un capricho o hecho intencional por parte de la FPF con respecto a este tema?

No me compete poner adjetivos sobre las razones, pero sí te puedo decir que la FPF tiene un desconocimiento absoluto sobre la materia de fútbol. Porque si yo llevo menos gente al estadio lo que voy a generar es que los sponsors me paguen menos. Si me pagan menos ellos, y también la televisión, lógicamente la cuota que tengo que pagarle a la FPF también va a ser menor. Lo que quiero decir es que la mala programación perjudica a todo el sistema, no solo a un club de fútbol, sino también a la misma FPF. Hay mucho desconocimiento.

¿Cuál es la respuesta que recibieron por parte de la FPF?

Ninguna formal aún. Por eso ahí está el comunicado, recibimos solo una llamada por parte del encargado del director de competencias de la Liga 1 (Héctor Lara), quien viene del extranjero y parece que no conociera el sistema e hizo la programación de manera unilateral sin consulta del club. Y este es el resultado. En su llamada nos ratificó lo que se había decidido y nosotros hemos presentado una queja formal para que esto se revierta o se reconsidere porque, obvio, nos perjudica como institución.

En caso que la FPF siga firme en su decisión. ¿Cuál sería la postura del club? ¿Jugarían el lunes de todas maneras?

Si no se reconsidera, ahí vamos viendo cómo irá la mano para este campeonato. Finalmente esto es fútbol y dónde nos toque jugar, vamos a ir y competir. Y con humildad vamos a mostrar nuestro mejor desempeño para lograr el resultado deportivo. Lo único que se pide es competir en igualdad de condiciones y sin perjudicar a los actores que son los futbolistas finalmente.

📄 Comunicado a la opinión pública sobre la programación de nuestro primer partido en la #Liga1Betsson. pic.twitter.com/iKUtDWuA2q — Universitario (@Universitario) January 5, 2023

En cuanto a los derechos de televisión, ¿cómo va la controversia con la medida cautelar por parte del Poder Judicial a favor de la FPF?

Me adhiero lo que señaló el doctor Baldovino, quien dice que la FPF no ha medido las consecuencias de ir a la justicia ordinaria, porque eso dará pie a que los clubes de fútbol tengan que asistir a defender sus derechos. Se trata de una medida cautelar que es bastante agresiva, por ello creo que los clubes van a tener que presentarse ante la justicia ordinaria para controvertir ante la FPF, algo que no está permitido, pero que ha sido señalado por la misma Federación.

¿Cuál consideras que será el desenlace sobre este tema?

Yo creo que las partes van a tener que recapacitar, reflexionar, llegar a acuerdos, consensos, y sacar el tema adelante. No hay otro camino. Va a tener que ir por ahí.





