Universitario de Deportes está enfocado en lo que resta del año, para pelear por una clasificación internacional. No obstante, en los últimos días se dio a conocer una noticia que empaña a uno de sus jugadores: Andy Polo, quien fue sentenciado en Estados Unidos por violencia doméstica.

Al respecto, el abogado del club manifestó a Movistar Deportes que “ese es un tema personal de Andy. Nosotros no tenemos nada que decir respecto a ello”. Esto, luego de que la semana pasada se diera a conocer que el poder judicial estadounidense encontró culpable a Polo por actos de violencia doméstica contra su exesposa.

“Creo que debe haber un poquito más de información sobre el particular, porque lo que ha ocurrido en Estados Unidos no es una sentencia por un hecho de violencia, propiamente dicho. Entiendo que el futbolista y su parte legal explicarán e informarán lo que ha ocurrido, que no es un hecho de sanción de violencia”, explicó.

De acuerdo con el periodista de ESPN, Jeff Carlisie, el exjugador de Portland Timbers fue sentenciado por violencia doméstica en el sistema judicial de Estados Unidos, luego de que este fuera denunciado por su exesposa Genessis Alarcón. Así lo dio a conocer mediante su cuenta oficial de Twitter.

En dicha publicación, el comunicador deportivo compartió en sus redes sociales el documento judicial donde se indica que el delantero nacional deberá pagar 600 mil dólares y una tasa anual del nueve por cierto.

Es importante mencionar que Andy Polo fue denunciado el pasado 23 de mayo del 2021 en territorio estadounidense. Tras conocer que el futbolista tenía una acusación en su contra, Portland Timbers de la Major League Soccer decidió rescindir su contrato en febrero de este año.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.