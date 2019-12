Hace una semana, Alberto Quintero publicó un extraño mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde agradeció su estancia en Universitario de Deportes. Esta tarde, por medio de una transmisión en vivo que compartió con sus seguidores, no aseguró si continuaría en el 2020. Esto generó miles de especulaciones en las redes sociales, por lo que hubo que poner ‘paños fríos’ a los ocurrido.

Y es que, el gerente deportivo de Universitario, Jean Ferrari, publicó en su cuenta de Twitter que Alberto Quintero todavía continuaría con los cremas una temporada más. “Para que salgan de dudas, Quintero tiene contrato todo el 2020, por favor no especular al respecto”, escribió.

Para que salgan de dudas, Quintero tiene contrato todo el 2020, por favor no especular al respecto. — Jean Ferrari (@jferrari5) December 7, 2019

Pero, ¿qué generó las especulaciones sobre la salida de Alberto Quintero?

Al término de la última fecha del Torneo Clausura, el delantero panameño publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, luego de que Universitario perdiera la chance de quedarse con el título. En este, agradeció a los hinchas por su apoyo, pero dejó en duda su permanencia en el club.

“Mi eterno agradecimiento a la mejor hinchada que ha sido una de mis motivaciones a darlo todo en el campo de juego. Los llevo en mi corazón. Hoy no se dio el resultado pero hicimos y dimos lo mejor por la crema”, escribió en su red social.

Esta tarde, Quintero realizó una transmisión en vivo, donde resolvió algunas preguntas de las hinchas, especialmente sobre su permanencia en Universitario. Sus respuestas abrieron aún más el debate si se quedaría o no con los meregues.

“Si tú pides una cosa, después de tanto que has hecho, que has luchado, que has peleado... y no te quieren dar eso y te ponen de segundo, tercer o cuarto plano, ya las cosas se tienen que pensar”, señaló.

“Nosotros somos profesionales, trabajadores y nos debemos a nuestro club. Hoy me debo a Universitario. Si me quedo o no, ya eso no depende de mí. Eso depende de la negociación. De qué quiera el club, de lo mejor para mí... no sé si me entienden”, indicó.

La entrevista de Depor a Gregorio Pérez, técnico de Universitario. (Video: José Luis Saldaña)

MÁS NOTICIAS