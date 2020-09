No hay ninguna duda de que Jonathan Dos Santos se ha ganado el cariño y el respeto de toda la hinchada de Universitario de Deportes. Sin embargo, el delantero uruguayo también ha logrado establecer fuertes vínculos con sus compañeros del primer equipo.

En una entrevista con ESPN FC, Alberto Quintero elogió la calidad de jugador de Jonathan Dos Santos y reconoció la falta que hacía en el equipo un '9′ nato, con las características del uruguayo que llegó esta temporada a Ate.

“Hace mucho tiempo, desde la salida del ‘Pana’, y de Germán, no habíamos tenido un nueve así, referente, que siempre estuviera en el área para que cuando nosotros termináramos una jugada, finalizarla con el '9′ y hoy en día lo tenemos con Dos Santos. La verdad que me alegra mucho por él, es una persona muy humilde y le deseo lo mejor. Que siga con esa racha y que sea lo mejor para él”, señaló Quintero.

En la misma conversación el futbolista del cuadro crema habló sobre su presente en Universitario de Deportes y recordó el 2017, año en el que Pedro Troglio estuvo al mando del primer equipo y logró despertar su instinto goleador, ya que convirtió 13 tantos a lo largo de la temporada.

“Me siento bien, me siento bastante bien pero si tendría que rescatar un momento es cuando llega Pedro Troglio y marco 13 goles. La verdad creo que ha sido uno de mis mejores momentos futbolísticos, pero ahorita estoy bien, estoy más solidario. Yo tengo muchas ocasiones para rematar al arco pero siempre estoy pensando en enviar un pase al mejor ubicado. Me ilusiona campeonar, no estoy buscando mucho mi tema personal. Yo creo que ser solidario nos está llevando a ganar los partidos”, señaló 'Chiquitin’ Quintero.

Cabe precisar que Universitario de Deportes se ubica en la punta de la tabla de posiciones. La próxima jornada, los dirigidos por Ángel Comizzo se medirán con Ayacucho FC, escuadra que -si gana su partido de la fecha 11- será el único escolta de los cremas, por lo que se trataría de una final adelantada.

