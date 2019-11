Alberto Quintero fue liberado de la Selección de Panamá, luego de llegar a un acuerdo con Universitario de Deportes, para que dispute el duelo pactado de este fin de semana, por las jornada 16 del Torneo Clausura. El atacante ‘crema’ todavía se encuentra en su país de origen, donde brindo una conferencia de prensa.

“Me siento muy bien. Me he recuperado de la mejor forma. Me siento con mucha confianza y con muchas ganas de hacer las cosas bien, ya sea que juegue titular o esté en la banca. Apoyaré a mis compañeros”, manifestó el panameño a la prensa, luego de anunciarse su liberación.

‘Chiquitín’ se fue recuperando de a pocos, luego de sufrir un desgarro parcial en el bíceps femoral de su pierna derecha, durante el partido ante Sport Boys del domingo 6 de octubre. Si bien para el duelo ante Deportivo Municipal no llegó a jugar, era uno de los fijos por Ángel Comizzo para los partidos finales del torneo.

Luego de su convocatoria, la directiva ‘crema’ vio conveniente traerlo, pues el duelo ante UTC en Cajamarca ameritaba refuerzos extras. “Hay una predisposición del jugador. Esperamos que pueda viajar el mismo viernes a Lima”, sostuvo Jean Ferrari, gerente deportivo de Universitario para Depor.

Quintero seguirá a disposición de su selección para el partido ante México, que se juega este viernes por la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf. Llegará a Lima el sábado al mediodía, para luego viajar hacia Cajamarca.

