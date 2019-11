Alberto Quintero podría dejar Universitario de Deportes y la noticia alarma a los hinchas cremas. El volante tiene un año más de contrato pero una oferta muy buena de otros clubes del país y el extranjero y una cláusula que podría abrirle la puerta a vestir otra camiseta. El jugador se quiere quedar pero ha pedido un incremento en su salario. La pelota está en la cancha de los dirigentes.

“Yo la verdad que me queda un años más de contrato pero me ha llegado una oferta muy buena. Pero la verdad es que me quiero quedar en la 'U' por mi familia, por mis hijas pero nosotros somos profesionales. Me debo a Universitario de Deportes pero si llega otra oferta hay que evaluarla y el club también tiene que tener eso en consideración”, dijo.

“Hay del fútbol peruano y de afuera, espero que la 'U' haga su propuesta lo antes posible. Yo no estoy exigiendo mucho, yo pido estabilidad. Si una oferta de afuera o de aquí es mejor, espero que tomen la mejor decisión. Yo estoy tranquilo porque ellos van a evaluar las cosas bien, yo siempre he puesto el pecho y he demostrado el cariño que le tengo a la institución”, añadió.

El volante dijo que se formó un equipo bueno y que hubo mucha frustración y dolor por no disputar el título. Además comentó que no tiene a un favorito para los encuentros entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

“Yo no me debo a ninguna de esas instituciones por eso le deseo suerte al mejor porque el que gane se lo merece”, comentó.

Ángel Comizzo y sus números en Universitario. (América TV)

MAS NOTICIAS