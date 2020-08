Una antigua foto de cumpleaños con la camiseta crema, la celebración del clásico del pasado 8 de marzo (vencieron 2-0 a Alianza Lima) y cuatro temporadas en Universitario de Deportes. Aldo Corzo es por todo ello palabra autorizada para hablar del presente del conjunto crema: la llegada de Ángel Comizzo, cómo repercuten los líos administrativos y, pese a ese último detalle, el objetivo que tienen de cara a fin de año.

“Como grupo estamos muy fuertes, pero hay temas que nos incomodan como lo de las sedes, o lo que nos quitan un punto. Nos quitaron un punto y Dios quiera que eso no nos cueste el torneo (tema de deudas). Son temas extradeportivos. Nosotros nos debemos a la ‘U', a la institución y no a una administración. Nosotros salimos al campo a defender al club. Nosotros tenemos que estar bien siempre y ganar, porque tenemos a una hinchada detrás, que siempre quiere logros”, mencionó el defensor en ‘Ale en Depor', con Alexandra Hörler.

Con relación al dilema que hubo con las sedes (están entrenando en canchas alquiladas), esto señaló Corzo: “Es todo muy incómodo. A nadie le gusta entrenar en canchas auxiliares, como equipo chico. Hemos pasado un par de meses complicados. Creo que las ganas y la fuerza del grupo está muy bien. Y si bien ya tenemos todo (les entregaron Campo Mar y Monumental), las canchas están pésimas, en estado horrible. Campo Mar está terrible por lo que vimos en fotos”.

Sobre el tema de sueldos, no entrenaron dos días por la deuda de dos meses. El defensor de Universitario expresó que “hemos llegado a un acuerdo y sabemos que las cosas van a salir bien. La señora Alva (administradora nombrada el lunes pasado) nos ha ofrecido nuevos términos y ha venido con toda la predisposición de hacer bien las cosas”. Ahora, en la parte deportiva, esto es lo que señaló con la llegada de Ángel Comizzo.

“De hecho que tenemos un mejor plantel que el año anterior, se ha armado mejor. Hay más competencia en los puestos. Ángel tiene variantes y con él tenemos una buena relación. Estamos enfocados en lo deportivo. Por ejemplo, quiere mantener el arco en cero, esa es la prioridad. Tener el balón y con jugadas más elaboradas”, indicó.

Regreso de la Liga 1

Aldo Corzo también se refirió a la vuelta del campeonato: “Lo mejor es volver a jugar, entrenar. Uno extraña el día a día, no solo entrenar, sino el compartir con tus compañeros. Lo que más me ilusiona es pelear por el título con la ‘U'”. Respecto a la Selección Peruana y la chance de que las Eliminatorias inicien en octubre, esto mencionó el lateral: “El tema de la selección me ilusiona, pero primero tengo que estar bien en mi club. Lo de la Eliminatoria aún no es nada confirmado, ya es una decisión de la Conmebol”.

