Mientras Universitario de Deportes disfruta la punta de la tabla de posiciones acumulada y arrancó con buen pie la Fase 2, en tienda íntima hay mucha preocupación por la situación del primer equipo ya que Alianza Lima lleva cuatro partidos consecutivos sin conocer de victorias.

En conversación con Las Voces del Fútbol, Aldo Corzo habló sobre el mal momento que atraviesa Alianza Lima y se refirió a un posible descenso del club que dirige Mario Salas, teniendo en cuenta que los blanquiazules van en el puesto 14 de la tabla acumulada, con 22 unidades de 60 posibles.

“La situación de Alianza Lima es complicada. Como profesional no le deseo el descenso a nadie, y como hincha no puedo opinar. Pero obviamente me gustaría seguir jugando clásicos, son partidos muy lindos”, señaló el futbolista que también viste la camiseta de la Selección Peruana.

Es preciso recordar que Aldo Corzo anotó uno de los dos goles que Universitario de Deportes le hizo a Alianza Lima en el clásico que se jugó este año por la Liga 1. El partido quedó 2-0 y se llevó a cabo en el Estadio Monumental, con la presencia de miles de corazones cremas.

Por otro lado, el lateral también se refirió al objetivo que se ha planteado el primer equipo de cara a la Liga 1. Ya ganaron de la Fase 1 y no pretender parar hasta conseguir la estrella número 27 según comentó Corzo.

“Somos justos ganadores de la Fase 1. Nuestra idea es ganar la Fase 2 y ser campeones. Estamos concentrados y enfocados en eso y tenemos un buen grupo, somos muy unidos”, precisó al respecto.

VIDEO RECOMENDADO

Perú: Edison Flores explicó lo que tendría que pasar para jugar ante Chile y Argentina | VIDEO