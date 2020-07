Universitario de Deportes volvió a los entrenamientos, pero no en Campo Mar. Ello no solo ha cambiado la rutina de los jugadores, sino su percepción de los espacios, tal y como lo manifestó Aldo Corzo, ya que de momento el plantel realiza sus trabajos prácticos en las instalaciones del Club Árabe Palestino.

El lateral derecho manifestó en una entrevista para el canal de Youtube del club la importancia que tiene Campo Mar para el equipo. Asimismo, aprovechó para contar sobre la vuelta a las prácticas y lo que más extrañó el equipo en los más de 100 días de confinamiento.

“Estamos incómodos, porque lo que más queremos es entrenar en nuestra casa. Es importante que los entrenamientos sean en Campo Mar, porque tenemos para concentrar, está nuestro gimnasio, nuestro tópico y con todas las facilidades para trabajar. Este no es el caso, estamos cómodos porque hay buenos ambientes, pero no estamos en casa. Son disposiciones que no nos dejan y ojalá que los encargados suelten eso para poder practicar allá”, sostuvo.

Sobre el retorno a los trabajos en campo, Aldo Corzo reconoció estar “estar súper contento, súper feliz”, especialmente porque “lo que más se extraña es el camerín, la chacota, el buen ambiente, las bromas, fastidiar,creo que esas cosas son muy lindas y es algo que lo hemos valoramos bastantes”.

Para el desarrollo del Torneo Apertura no habrá localías y todos los equipos jugarán en Lima. Al respecto, Corzo se mostró a favor, indicando que “todos los equipos se van a preparar de la mejor manera en Lima, ya no habrá ventaja de altura o calor y todos vamos a estar en buenas canchas para competir a la mejor intensidad”.

Universitario de Deportes se encuentra en la segunda posición de la Tabla de Posiciones, compartiendo casilla con Binacional y Ayacucho FC. Con la incorporación de Ángel Comizzo, los cremas esperan mantenerse entre los primeros y adueñarse del título.

