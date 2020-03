Alejandro Hohberg se ha convertido en una pieza clave de Universitario de Deportes. Gregorio Pérez suele considerarlo dentro de su equipo titular y ya tiene experiencia como delantero centro, extremo y en los últimos partidos el DT lo probó como enganche. Sin embargo, en una amena entrevista con Alexandra Horner, el atacante aseguró que le gustaría pararse en el arco en un partido oficial.

“Si tendría que elegir a un jugador de campo para encargase del arco iría yo. Me encantaría tapar en un partido, si hay una emergencia en algún partido me gustaría. Me gusta tapar en las pichangas, cuando hacemos partidos informales. Si un día se presenta la oportunidad, me gustaría. ”, sostuvo Alejandro Hohberg.

En la misma entrevista, el futbolista sostuvo que se siente cómo en todas las posiciones de ataque; sin embargo, le gusta más ir como extremo por derecha que es donde habitualmente se desempeña.

Cabe precisar que debido al aislamiento obligatorio que rige al país, los jugadores de Universitario de Deportes reciben las indicaciones del técnico crema y el preparador físico a través de un grupo de whatsapp y se las ingenian para cumplir con el plan asignado desde sus hogares.

Es así que la semana pasada, 'Ale’ Hohberg compartió un video en instagram donde se lo ve entrenando con su pequeño hijo a quien cargó en hombros para aumentar el peso en su rutina. De esta manera, el jugador cumple con lo establecido pero también se divierte pasando tiempo en familia.

