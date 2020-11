Universitario de Deportes necesita a todos sus jugadores metidos de cara al final de la Fase 2 de la Liga 1. Los resultados conseguidos en las últimas jornadas han puesto en riesgo lo conseguido en la primera mitad del campeonato. Por ello, el duelo ante Sporting Cristal será vital para recuperar la mejor versión de sus figuras, tal como es el caso de Alejandro Hohberg.

Después de ser elegido la figura de la Fase 1, donde llegó a anotar 10 goles y brindar cinco asistencias hasta esa altura del torneo (hoy registra 11 tantos y es el segundo goleador del cuadro dirigido por Ángel Comizzo), en la siguiente etapa se habló del ‘Enano’, pero ya no por su presente sino por su futuro. Surgió un interés real de la Universidad de Chile: la intención del club sureño era un préstamo y con el pago de 100 mil dólares.

Depor conoció que si bien hubo incertidumbre entre el club crema y el delantero, tras la negativa de dejarlo partir, la relación se retomó en los últimos días (ayudó que se ajustarán algunos puntos en una cláusula de su contrato). En la mira de Hohberg solo está lograr la estrella 27 y desde la directiva ya piensan en su renovación (esto se dará en una nueva reunión en las próximas semanas).

Ojo, el interés desde la Universidad de Chile no solo viene desde hace unos meses. A finales del 2019, también preguntaron por él. Las otras opciones que se presentaron fueron Tijuana de México y un club árabe.

No es el único en carpeta

En las últimas semanas no solo se habló del rendimiento del cuadro de Ángel Comizzo -desde hace cuatro partidos no suman de a tres-. También del futuro del plantel. Si bien la indicación del DT era la renovación, desde la directiva no avanzaron. ¿El motivo? Faltaba conocer el presupuesto deportivo del 2021. Al parecer ya está casi definido y en breve comenzarán las conversaciones con el resto de los jugadores.

