Mentalizado para el inicio de la Liga 1. Alex Valera está decidido a tomar un rol protagónico en Universitario de Deportes, una oportunidad que piensa aprovechar, pese a la competencia interna por el titularato en el campo, especialmente por Enzo Gutiérrez, quien fue presentado el último lunes en la institución merengue.

“Nunca me incomodó lo que se decía del ‘9’ extranjero. La persona que llegue [Gutiérrez] nos va a ayudar bastante, somos un equipo y tenemos que estar unidos. No me siento incómodo con nadie, trabajo para mí mismo”, sostuvo el atacante de 24 años en diálogo con Las Voces del Fútbol.

En ese sentido, agregó que “creo que tengo una ventaja para ser el ‘9’, por la pretemporada culminada y algunos partidos amistosos, pero todos somos un equipo y todos debemos estar bien. Recién conozco a Enzo [Gutiérrez], no sé de su carrera”.

Asimismo, manifestó la importancia que tiene llegar a la ‘U’. “Me va ayudar bastante estar en Universitario, a ganar experiencia internacional y también para la Selección Peruana. Tengo que estar preparado para todo lo que viene. Este año tiene que ser mejor que el año pasado”, sostuvo.

Una oportunidad en la Selección Peruana

Alex Valera fue llamando para el segundo microciclo de la Selección Peruana en la Videna. Sobre los trabajos realizados, el delantero comentó que “estoy motivado, contento y trabajando duro para poder seguir siendo visto en la selección. Es importante tener jugadores que estén haciendo las cosas bien y el que esté mejor será el que sea convocado”.

El atacante crema también adelantó que esta mañana tendría una práctica con la Sub-20, ya que el lunes estuvieron realizando trabajos tácticos con Ricardo Gareca. Incluso, dio detalles de cómo viene trabajando Jefferson Farfán: “Yo lo veo bien, ha estado entrenando tranquilo, más de eso no sé”.





