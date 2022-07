Por esa razón, en esta última semana, una tentadora oferta por Valera desde el fútbol de Arabia Saudita, exactamente del Al Fateh de Christian Cueva y que supera el millón de dólares, ocasionó un ‘terremoto’ en tienda crema. Por una parte, como era de esperar, el delantero ve la chance de emigrar por primera vez y empezar a construir su carrera en el exterior, y por el otro, Compagnucci en coordinación con Jean Ferrari –administrador temporal del club– habría hecho hincapié que no tiene reemplazo y, sin él, decaen las chances de pelear por el Clausura.

Esta postura no habría caído bien en Valera ni su entorno por lo que, según pudo conocer Depor, el delantero no aceptó entrenar este viernes 22 de julio como una señal de protesta, de cara al choque que sostendrá Universitario ante Carlos Stein este domingo 24 por la Liga 1. “Para nosotros Valera es intransferible, pero si viene una oferta que rompa el mercado, nosotros no estamos para cortarle las alas a nadie”, dijo Ferrari en la última semana tras conocer la oferta de Arabia. De hecho, el incumplimiento de esas palabras sería la principal molestia del goleador.

“Valera es un jugador muy importante para la ‘U’. Todo lo que ha podido producir tanto en el equipo y la selección lo ha puesto en vitrina. Eso es mérito a su esfuerzo y perseverancia. Definitivamente si se llega a concretar su fichaje al fútbol de Arabia Saudita u otro país, la ‘U’ sentirá su mucho su ausencia”, nos dice Carlos Silvestri, extécnico interino de Universitario en 2014 y 2015.

Queda claro entonces que existen dos posturas enfrentadas, y por el momento la salida de Valera al Al Fateh de Cueva quedó en ‘stand by’. Aunque, según informaciones, en caso de que mejore la propuesta de los árabes sería imposible retenerlo. Es allí donde viene la pregunta: ¿Quién asumiría el rol de Valera en la ‘U’? Es preciso recalcar que el libro de pases ya está cerrado en la Liga 1, por lo que los cremas no podrán fichar otro atacante, un aspecto que, según los hinchas, la administración temporal presidida por Ferrari debió prever, pues la salida de Valera era un secreto a voces.

Valera, el ‘engreído’ de Compagnucci

En el último triunfo 4-0 ante San Martín, Compagnucci notó las credenciales de Valera. Pese a la presión que significaba volver a patear un penal, desde el que falló con la Selección Peruana en el repechaje ante Australia –que significó la eliminación hacia Qatar 2022–, el delantero tomó el balón y se paró desde los doce pasos, frente al portero ‘santo’.

¿El resultado? Un ‘bombazo’ que abrió la goleada y, de paso, sirvió para alejar los ‘fantasmas’ de Qatar. “Estaba muy confiado al momento de patear el penal. Él ya superó lo sucedido con la selección y el futbolista que está dentro del campo y se sienta con confianza va agarrar siempre la pelota”, dijo Compagnucci sobre su goleador.

Bajo la ‘era Compagnucci’, Valera anotó en tres de cuatro partidos, algo que engrosó su registro a 12 tantos en la actual Liga 1, compartiendo el puesto de máximo artillero junto a Luis Benites de Sport Huancayo. “El profesor es muy intenso durante los entrenamientos, sé que eso me servirá para potenciar mi juego”, dijo el atacante sobre el DT argentino.

Y si nos remontamos a sus registros en su paso por Deportivo Llacuabamba, ya registra 32 tantos y 11 asistencias en 63 partidos de la Liga 1, desde su debut en Primera en 2020. Así, se convierte en uno de los jugadores más influyentes, de los últimos tres años, en el torneo local.

Año Goles / Partidos 2020 Nueve (9) goles en 21 partidos 2021 Once (11) goles en 24 partidos 2022 Doce (12) goles en 17 partidos

¿Quién reemplazaría a Valera?

Valera es el futbolista con más goles con Universitario en Liga 1 (desde el año 2019) registrando 23 anotaciones, superando en la última jornada a Alejandro Hohberg –actual Sporting Cristal–, quien llevaba 22. Lo sorprendente de sus registros es que recién llegó el año pasado.

“Por más que Compagnucci tenga algunas alternativas o cambie la disposición táctica, es un jugador que influye mucho en ataque. Pero hay que tener en cuenta que el jugador siempre quiere progresar en su carrera, y eso también es válido”, añade Silvestri. Ahora bien, si su salida se llega a concretar a Arabia Saudita, surge la pregunta: ¿quién reemplazará a Valera? En el papel, analizamos las opciones que manejaría el comando técnico del ‘profe’ Compagnucci.

Alexander Succar: Es el reemplazante natural tras una supuesta partida de Valera. Sin embargo, no tiene una buena campaña desde 2017 en San Martín, donde anotó 15 tantos. En la actual temporada, apenas lleva un gol en 12 encuentros.

Andy Polo: Aunque su juego natural es el de ser un extremo con desborde y dinámica, también tiene experiencia jugando como ‘punta’, sobre todo, en los inicios de su carrera. Esta temporada no viene de la mano con el gol: apenas uno en 12 partidos.

Alberto Quintero: ­En varios pasajes de las seis temporadas que lleva en Universitario, ‘Chiquitín’ se acomodó como ‘9′. Esta campaña no está fino de cara al arco, pues solo lleva un grito en 18 duelos, pero tiene mucho gol en su ‘currículum’. Por ejemplo, a su llegada en 2017, marcó 13 tantos, ocupando el ‘top ten’ de los máximos artilleros de aquel torneo.

Tiago Cantoro: Su biotipo seduciría a Compagnucci para ocupar el puesto del ‘9′, pues supera los 1.80 metros, pero aún le falta experiencia a sus 21 años. Podría ser más una alternativa. En esta temporada apenas tuvo acción en un partido (un minuto).

Guillermo Larios: Apareció como un extremo el año pasado, pero Larios tiene experiencia y buenas referencias como ‘9′ en las menores de Universitario, donde fue goleador. En la actual campaña registra seis encuentros (155 minutos), pero aún no se le da el gol.

En resumen podría decirse que entre las cinco opciones que tendría Compagnucci para asumir el rol del ‘9′, tras una posible partida de Valera, apenas suman tres tantos. Una cifra ridícula en comparación a los 12 que lleva el actual ‘killer’ crema en la Liga 1.

Está a la altura. Valera iguala en el promedio de los últimos goleadores de Universitario, contando desde 2015.

Jugador Partidos Goles Promedio Temporadas Jonathan Dos Santos 26 14 0.5 1 Germán Denis 32 16 0.5 2 Alex Valera 48 26 0.5 2 Raúl Ruidíaz 178 80 0.4 7 Luis Tejada 39 18 0.4 1 Hernán Rengifo 56 19 0.4 2

Un ‘deja vu’ crema

Algo similar pasó en agosto del 2019, cuando el goleador Germán Denis se marchó –luego de dos temporadas– al Reggina de la Tercera división de Italia, teniendo un registro de 10 tantos en 18 partidos de ese año, y su lugar fue ocupado por el inexperto Anthony Osorio. La ‘U’ no fue la misma. El juvenil apenas anotó dos tantos en 14 partidos, siendo el ‘9′, hasta el final de campaña. La crema disminuyó sus chances de pelear por el título de ese Clausura y se quedó con el segundo lugar por detrás de Alianza Lima, que se coronó campeón. Ocupó la cuarta plaza de la tabla del Acumulado para jugar la primera fase de la Copa Libertadores 2020. ¿Volverá a repetirse la historia?

