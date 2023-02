Son días complicados los que vive Universitario de Deportes. Los dirigidos por Carlos Compagnucci cayeron con Mannucci por 2-0 y así registraron su tercera derrota consecutiva en la Liga 1: los cremas no la pasaron bien en Trujillo, donde sufrieron las expulsiones de Matías Di Benedetto y Rodrigo Ureña, y -como si no fuera suficiente- Emanuel Herrera falló desde los doce pasos. En medio de la mala fortuna del delantero argentino, Alex Valera salió al frente para respaldarlo.

“Todo el mundo ha errado un penal, es algo normal que pase en un futbolista y por eso no lo vamos a estar matando o criticando. Hasta los jugadores de élite fallan un penal. Las emociones influyen mucho para nosotros”, sostuvo el ‘9′ merengue en el aeropuerto Jorge Chávez (la delegación merengue llegó desde Trujillo).

El delantero de Universitario de Deportes también se refirió a las críticas que existen alrededor de Carlos Compagnucci. “Estamos empezando, tenemos pocos partidos. No es momento de estar cambiando todo. Tenemos que seguir con el mismo plan, no han salido las cosas. Estamos un poco ansiosos todos los jugadores. Tenemos que estar juntos y tratar de revertir”, indicó.

Con relación a cómo se desarrolló el cotejo en el estadio Mansiche, Alex Valera agregó que “todo se puede revertir, tenemos que seguir trabajando. No podemos cambiar todo de la noche a la mañana. Las oportunidades las tenemos, el partido fue lamentable por las expulsiones. (Con) Dos expulsiones es imposible manejar el partido, pero aún sí tuvimos oportunidades de gol”.

Asistente técnico de la ‘U’ sobre el presente del equipo

El presente de Universitario de Deportes no es el esperado: marchan en el puesto 13 y con apenas tres puntos. El elenco de Carlos Compagnucci arrancó la temporada con pie derecho -golearon 4-0 a Cantolao-, sin embargo, en sus últimos tres partidos solo registró derrotas (con Mannucci, Unión Comercio y Alianza Lima). Pese a todo este panorama desalentador, el comando técnico valora y rescata lo hecho por sus jugadores.

Así lo dio a conocer el asistente técnico del cuadro merengue, Marcelo Herrera, quien señaló en conferencia de prensa que “estamos muy contentos con el rendimiento del equipo, no podemos decir nada en cuanto a eso, son muy sacrificados día a día. En tantos años de trayectoria no conozco otro camino que no sea trabajar día a día”.





