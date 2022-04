Alex Valera es uno de los jugadores que viene atravesando un gran momento con Universitario de Deportes y así lo demostró en la reciente victoria ante ADT de Tarma, duelo en el que marcó dos goles. Sin embargo, el exDeportivo Llacuabamba busca seguir aportando al club y ya trabaja en lo que será el duelo de visita ante Ayacucho FC. Eso sí, el ‘9′ del elenco de Ate aseguró que la clave para sacar un buen resultado en altura es estar unidos y manejar muy bien los tiempos.

“Simplemente, debemos trabajar este partido y estar todos juntos dando el cien por ciento. Va a ser complicado y en un lugar de altura. Debemos manejar bien ese partido y sacar los tres puntos porque lo necesitamos sí o sí”, fueron las primeras palabras del atacante para Universitario Play, medio oficial de la institución.

Asimismo, Valera agregó que sacar un resultado positivo ante Ayacucho FC será importante para la parte anímica de cara al ‘Clásico nacional’ ante Alianza Lima. “Llegaríamos en buenas condiciones a jugar el clásico, que es un partido importante también para nosotros, y también para seguir escalando en la tabla. No estamos muy lejos del puntero y tampoco no queremos que se alejen”, aseveró.

Por otro lado, el delantero del conjunto de Ate, quien lleva cinco goles en el torneo nacional, señaló que busca hacer historia con la camiseta crema y convertirse en el más artillero y, además, conseguir el título nacional en esta temporada. “El año pasado estuve cerca, pero este año quiero salir goleador y ayudar al equipo a ganar todos los partidos y al Club Universitario ponerlo en los primeros lugares de la tabla, y salir campeón”, finalizó.

Cambios en el once titular

Universitario de Deportes visitará a Ayacucho FC este domingo 10 de abril a las 3:30 de la tarde, en el marco de la Jornada 9 de la Liga 1. A dos días del encuentro, el estratega merengue, Álvaro Gutiérrez, realizó fútbol en el último entrenamiento en la ciudad de Lima.

Cabe resaltar que entre las principales ausencias se encuentran José Carvallo y Aldo Corzo, quienes no estuvieron aptos ante ADT. Alberto Quintero aún no se recupera al 100%, por lo que no arrancaría. Además, Roberto Villamarín, Hernán Novick y Nelson Cabanillas tampoco estarían en el once titular por decisión técnica.

Dicho esto, el equipo crema alinearía de la siguiente manera ante los ‘Zorros’: Diego Romero; Piero Guzmán, Federico Alonso, Nelinho Quina; Gerson Barreto, Ángel Cayetano, Jorge Murrugarra, Iván Santillán; Piero Quispe, Rodrigo Vilca y Alex Valera.





