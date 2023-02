Luego de la derrota con Unión Comercio, Carlos Compagnucci salió al frente y manifestó: “Creamos situaciones; esperemos que el para el clásico se abra el arco”. O sea, desde lo colectivo -y más allá del resultado en Tarapoto- Universitario de Deportes funcionó pero le faltó mayor claridad en el último toque. Y si alrededor de Ate, hay una voz autorizada para hablar de este tema, es Alex Valera: el ‘9′ hizo un mea culpa sobre la poca efectividad en el arco de Salomón Libman.

“Me he fallado muchos goles, no se me abrió el arco y ahora solo queda pensar en el partido del domingo ante Alianza Lima. En el primer tiempo, me fallé como tres goles y tengo esas jugadas en la cabeza. Solo queda seguir enfocado”, sostuvo el jugador merengue tras el partido en Tarapoto.

Más allá de ello, Alex Valera tiene claro que el objetivo es cambiar de página de inmediato. Sobre todo porque este domingo se juegan el clásico ante Alianza Lima, en el estadio Monumental. Además, tienen el respaldo de cómo iniciaron el certamen en Ate, con un 4-0 contra Cantolao (justamente el delantero fue uno de los que festejó).

Respecto al tropiezo con el ‘Poderoso de Alto Mayo’, otro de los jugadores que tomó la palabra fue José Carvallo. “Faltó un poco de tranquilidad en la última jugada. Tuvimos muchas situaciones de gol que lamentablemente no se concretaron. En el primer tiempo se hizo un partido más parejo, pero el segundo dominamos casi todo el partido, tuvimos las situaciones. Esto es así... la única que tuvieron la pusieron en la esquina”.

La palabra del DT de Universitario

La escuadra de Carlos Compagnucci registró su primera derrota en esta temporada. Un golpe que para el DT de Universitario de Deportes dejó lecciones, sobre todo en materia ofensiva: “Esperemos que para el clásico se abra el arco”, sostuvo el entrenador tras el partido contra Unión Comercio.

El estratega merengue también manifestó que “da bronca perder así porque si bien es cierto no hicimos un buen partido, tuvimos muchas situaciones para convertir, pero Comercio estuvo más acertados que nosotros y, cuando llegaron, golpearon”.





