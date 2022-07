Diciembre de 2020. Deportivo Llacuabamba había dejado la Primera División, pero Alex Valera fue uno de los goleadores del certamen, acaparando la atención de Universitario, equipo que no dudó en sumarlo a sus filas para la temporada 2021. Desde entonces, el ‘Killer’ ha sumado 23 goles con los estudiantiles, alcanzando cifras importantes en un corto periodo de tiempo con los cremas.

Esto último hizo que más de un club muestre interés en fichar al delantero nacional, siendo Al Fateh (de Arabia Saudita) el equipo que tiene la primera opción de compra para incorporar a su plantel al aún futbolista merengue. Sin embargo, en Ate no ven con muy buenos ojos la transferencia en estos días.

Y es que Alex Valera es pieza clave en Universitario, lo que ha quedado reflejado en las 13 apariciones que tuvo para que los merengues anoten en la presente temporada, registrando 12 goles y una asistencia, convirtiéndose en el jugador más influyente del ahora equipo de Carlos Compagnucci.

Además, el delantero no tiene un reemplazo que esté a buen nivel en la actualidad, siendo Alexander Succar el llamado a quedarse con el lugar, pero sin que haya demostrado su mejor versión en los últimos meses. Otra de las opciones sería poner a Andy Polo de ‘9′, pero son problemas que el DT -al parecer- no desea tener para no complicarse.

El más de millón de dólares puesto sobre la mesa, es el principal inconveniente que tiene Universitario para retener a Alex Valera, el mismo que ya expresó (en más de una ocasión) que desea llegar al fútbol extranjero, pero sin perjudicar al equipo que le permitió llegar a la Selección Peruana.

Cabe recordar que, hasta hace algunas semanas, el ‘9′ estudiantil también fue opción clara para reforzar a Rosario Central de Carlos Tévez, pero un problema en la economía de Argentina generó que no se dé su fichaje. ¿Se dará lo de Al Fateh en estos días?





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.