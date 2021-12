Si hay alguien que tiene la presión de responder de gran manera en Universitario, ese es Alfonso Barco. Su pasado familiar en el club crema no solo hace que tenga la valla alta para la presente temporada de la Liga 1, sino también que pueda encontrar similitudes y diferencias con jugadores de la talla de ‘Chemo’ y Álvaro, quienes escribieron sus propias páginas de gloria en el conjunto merengue.

“Ver a mi papá y a mis tíos jugar con esta camiseta, hizo que soñara jugar aquí y que algún día se concretara. Me pone muy contento estar acá. Creo que, en el juego, tengo más de Del Solar que de Barco”, sostuvo el jugador estudiantil, en diálogo con DirecTV Sports Perú.

Por otro lado, Alfonso Barco recordó algunos consejos que le dieron antes de fichar por Universitario, teniendo la palabra de José Del Solar como una de las principales que le permitió llenarse de confianza para asumir uno de los retos profesionales más importantes de su carrera.

“Antes de llegar a la ‘U’, hablé con ‘Chemo’ y fue alguien que terminó de convencerme de dar este paso. Que me llamen del club lo tomo como una revancha, una reivindicación personal. Me sorprendió que me llamen luego de lo que pasó con San Martín”, agregó el mediocampista nacional.

Universitario ya tiene un ojo en la Libertadores

Universitario, quedó en el ‘Bombo 1′ de la segunda ronda, lo mismo que podría hacer que se vean las caras con Deportivo Cali o Millonarios (Colombia), América Mineiro (Brasil), Audax Italiano (Chile), Everton (Chile), Plaza Colonia (Uruguay), o el equipo ganador de la primera fase, sin incluir a César Vallejo, por ser de la misma nacionalidad.

Cabe destacar que, de alcanzar la tercera ronda previa de la Copa Libertadores, cualquiera de los equipos peruanos no solo contarían con la opción de meterse en la fase de grupos de la competencia, sino también cabe la posibilidad de (si son de los mejores perdedores), acceder a la Sudamericana de 2022.





