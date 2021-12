Universitario de Deportes anunció a Alfonso Barco como nuevo refuerzo para la temporada 2022. El volante nacional tiene una gran herencia futbolística en el club, ya que su padre, Álvaro Barco, y su tío, José ‘Chemo’ del Solar, vistieron los colores cremas. Si bien es una responsabilidad, él prefiere escribir su propia historia en una institución, en donde también quiere hacerse un nombre.

“Yo vengo a la ‘U’ a trabajar en lo mío y me gustaría hablar dentro de la cancha. Sé que mi familia tiene un respaldo en el club, pero me gustaría hacer lo mío”, sostuvo en diálogo con RPP. Aunque no pudo escapar a la pregunta de cuál es su referente en el campo, pues, de acuerdo a su puesto, le gustaría jugar “como mi tío”.

Sobre la competencia en la volante, luego de la llegada de Ángel Cayetano, precisó que es una motivación para seguir mejorando. “Uno, cuando llega a un plantel de esta magnitud, tiene que tener competencia. Eso me motiva mucho más para seguir mejorando. Recién tengo 20 años y es mi primer año como mediocentro”, comentó.

Eso sí, no descartó que tal vez Gregorio Pérez pueda encajarlo en otra posición dentro de su pizarra: “A lo mejor puedo rendir en otra posición. De repente un poquito más adelante”. No obstante, si se queda en el mediocampo, confesó que “sería excelente si es que llego a jugar como ‘Chemo’”.

Precisamente, el debut de Universitario será frente a César Vallejo, elenco dirigido por ‘Chemo’ Del Solar. Más allá de las coincidencias, Barco manifestó que se encuentra “entusiasmado, más aun porque ya me enteré de que nos toca contra mi tío. Mucho más entusiasmado de poder arrancar de la mejor forma y entusiasmado con el grupo que estamos armando”.

Finalmente, explicó que los objetivos del equipo están claros: ”Nosotros ya hemos hablado y nos hemos propuesto lo que la hinchada y el club exige, que es campeonar. Confiamos mucho en los jugadores que hay. En la ‘U’ todos los años es el mismo objetivo, pero consideramos que ya a la ‘U’ le toca y vamos a trabajar por eso”.





