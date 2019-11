La liga 1 está por llega a su etapa final y es preciso recordar a los fichajes que realizaron Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal esta temporada. ¿Rindieron o no? Esa es la pregunta que se hacen varios fanáticos del fútbol peruano.

Por ejemplo, Guillermo Rodríguez llegó a Universitario con un gran cartel, pero no se ganó un lugar en el equipo titular, a pesar de que Nicolás Córdova lo pidió. Luego, con Ángel Comizzo tampoco tuvo espacio y tuvo que conformarse con los entrenamientos.

En Alianza Lima, Adrián Ugarriza y José Manzaneda no fueron la solución que muchos fanáticos esperaron. El delantero, hasta el momento, no ha marcado un gol con la camiseta blanquiazul y no es titular; mientras que el volante tampoco pudo mantenerse en el primer equipo.

En Sporting Cristal, Patricio Arce no pudo hacer olvidar a Josepmir Ballón, que se marchó al fútbol chileno. El volante la rompió en Melgar la temporada pasada; sin embargo, tampoco pudo consolidarse en el equipo ‘celeste’. Ni con Claudio Vivas, ni con Manuel Barreto.

