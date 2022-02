Con apenas cuatro partidos con la camiseta crema, Ángel Cayetano va demostrando que es tan grande como Universitario de Deportes. Y no solo se trata de su 1.80 metros de estatura. En su primera presentación de local con la merengue en el estadio Monumental, durante la ‘Noche Crema’, el futbolista abrió el marcador ante Aucas, en un partido donde el hincha crema volvía a las tribunas después de casi dos años. Y aunque el resultado no fue favorable para los de Ate, el volante se ganó su puesto en el equipo y, obviamente, el corazón del aficionado merengue.

Casi dos meses después de tu llegada, ¿cómo te sientes en el club?

Muy bien. La verdad que estoy contento de estar en un club como Universitario. Desde que llegué, la gente me ha demostrado su cariño y estoy muy agradecido por ello. El apoyo de la hinchada ha sido extraordinario. Ya pasó la segunda fecha, he jugado mi tercer partido con la ‘U’, con el público apoyando y se han hecho sentir muchísimo.

¿Cómo viviste la Noche Crema donde pudiste anotar?

Fue muy emocionante. Tuve la suerte de hacer un gol y la verdad es que me dejó muy contento. Tuve una mezcla de emociones y disfruté muchísimo.

Universitario empezó un año complicado con la salida del profesor Gregorio Pérez, ¿cómo lo tomaron dentro del plantel?

Para el grupo fue un golpe muy fuerte. En lo personal, gracias a él yo estoy acá, porque fue quien me pidió y me dio la confianza de poder llegar a una institución como esta. Estoy recontra agradecido con él. Lo conversamos. Por un tema de salud no pudo continuar y partió a Uruguay para seguir su control de cerca, con su familia. El grupo le tenía un gran aprecio al profesor y se sintió su partida.

¿Conversaste con el profesor luego de su salida?

Sí. Hace cuatro o cinco días volvimos a conversar. Está siguiendo sus controles, que es muy importante. Le deseo lo mejor.

A pesar de ello, han conseguido empezar una buena temporada. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué te pareció el trabajo del profesor Manuel Barreto?

Muy bueno su trabajo. Barreto quiso seguir la línea de lo que se venía trabajando con el profesor Gregorio. Creo que es un profesional joven, pero trabaja muy bien. En ese corto tiempo que nos tuvo demostró que es un gran profesional. También, lo supimos aprovechar.

¿Ahora cómo es tu relación con Álvaro Gutiérrez?

No tenía el gusto de conocerlo, pero tenía muchas referencias suyas. En Uruguay ha sido campeón dos veces con Nacional. Ahora, nos vamos conociendo de a pocos. Al igual que yo, llevamos poco tiempo en el Perú y nos estamos adaptando juntos, poco a poco. Somos ocho uruguayos, entre jugadores y comando técnico.

¿Cómo es el vínculo entre todos los jugadores uruguayos del plantel?

Muy buena. Tener a Fede, Tito y Hernán es positivo. Desde antes de llegar, ellos se pusieron a disposición y desde que llegué me han ayudado con la adaptación. La verdad es que estoy recontra agradecido con ellos. Por más que estuve en el 2016 en Cusco, en Lima es totalmente distinto. Es una ciudad más grande, con mucho más movimiento. En Uruguay yo soy del interior del país, entonces Cusco era muy similar a lo que yo dejaba en mi país. Acá hay mucho tráfico. Ya me lo habían advertido mis compañeros, aunque felizmente ellos son los que me trasladan.

Comentas que tus compañeros te habían hablado antes de llegar. ¿Qué te contaron sobre el club?

En sí, antes de llegar yo tuve un par de llamadas con Gregorio. Él fue el que me incentivó a llegar y no lo dudé ni un minuto, sobre todo sabiendo lo que significaba Universitario. Además, me llamó el ‘profe’ que en Uruguay es muy reconocido. Él me dijo lo que era la ‘U’, una gran institución, de cómo era Campo Mar, las instalaciones, la hinchada. De hecho, Gregorio estaba muy contento con el club. Luego, ‘Fede’, Hernán y ‘Tito’ me explicaron todo. Ahora, me toca vivirlo y se nota que es grande como me decían.

¿Concentras con alguno de los uruguayos?

No, concentro con Joao (Villamarín). La última me tocó con Alex Succar, pero esperemos a ver cuando retorne Hernán (Novick), tal vez me toca hacerlo con él. Igual, lo que busco ahora es conocer poco a poco a todos.

¿Perú o Uruguay en Eliminatorias?

La verdad es que este partido va a ser el definitivo: va a ser un gran encuentro. Uno de los dos va a clasificar. Justo nos toca acá en Perú verlo (con los otros uruguayos) y ojalá que sea un buen encuentro. Tal vez nos juntamos a verlo, no hemos conversado aún porque hemos estado pendiente del rival de la Libertadores, pero ya lo haremos en su momento.

¿Cómo ven a Barcelona SC? ¿Objetivos en la Copa?

Es un gran rival. Tienen un fútbol dinámico, muy buenos jugadores. El objetivo a corto plazo es pasar esta llave, luego seguir paso a paso.

Universitario atraviesa un buen momento. ¿El plantel está preparado para pelear por el campeonato?

Estamos muy bien. Tenemos un equipo muy competitivo y eso va a ayudar. Además, alimenta la competencia sana dentro del equipo que nos ayuda a subir el nivel. Gracias a Dios en estas dos fechas hemos ganado y nos da una confianza extra. Aun así, esto recién empieza.

Dos partidos consecutivos como titular en la Liga 1, pero tienes un puesto bastante peleado. ¿Cómo evalúas la competencia entre tus compañeros?

Hay jugadores en todas las líneas, pero en la volante hay excelentes. Esta ‘Rafa’ (Guarderas), (Piero) Quispe, (Jorge) Murrugarra, (Gerson) Barreto, Hernán, quizá se me escape alguno, pero hay muy buena competitividad. Eso ayuda a lo que es el nivel del equipo.

¿Qué opinas del presente de Álex Valera?

Valera es un jugador de selección y está muy bien. Espero que siga por ese camino porque nos beneficia y lo estamos disfrutando. Va a ser beneficioso para Universitario.

¿Lo ves de titular ante Uruguay en las Eliminatorias?

Él ha demostrado que está al nivel, yo creo que sin duda Valera puede estar en el equipo titular de Perú ante Uruguay.

Te formaste en Danubio, al igual que Pablo Míguez. ¿Cómo es tu relación con él?

Lo conozco de años. Compartimos plantel en el 2013. Es un gran jugador, muy aguerrido. Le tocó ser central, donde no está acostumbrado, pero hizo una gran temporada.

¿Te entusiasma el clásico?

Falta mucho, pero va a ser un encuentro muy especial. Será mi primer clásico. Espero que podamos ganarlo y seguir por la misma senda.

¿Cuáles son tus objetivos con Universitario?

Principalmente, creo que el objetivo que tenemos como equipo es ir partido a partido. Esto recién empezó, pero lo que queremos es el título. Creo que es el anhelo de Universitario. Ahora, a corto plazo es pasar la llave de la Libertadores y hacer muy buena Copa.





