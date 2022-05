Universitario de Deportes sumó tres puntos importantes, tras ganar por 1-0 a Atlético Grau. Este triunfo, aunque ajustado, sigue en la línea de lo que busca el equipo: contundencia. Así lo ve Ángel Cayetano, quien confesó que el plantel está enfocado solo en el campeonato, por lo que seguirán peleando cada punto en el torneo.

“Luego del clásico el equipo quedó dolido, luego jugamos bien contra Boys. Ayer sumamos los tres puntos y ya estamos pensando en el siguiente partido”, comentó el uruguayo a RPP. Agregó también que “ayer tratamos siempre de mantener el orden, es la base del funcionamiento. Era importante salir a buscar el resultado y llegó el gol de Alex Valera hacia el final”.

No obstante, la derrota del ‘clásico’ trajo consigo varios detalles e incidentes, como el ingreso de barristas al campo de práctica del club. “Lo del ingreso de la hinchada son cosas que pasan en equipos grandes. Fue la primera vez que me pasó y no lo veo desde el lado del miedo, sino de continuar trabajando y poder salir campeón”, manifestó, aunque no dudó que tendrán su ‘revancha’.

Sobre la llegada de Jorge Araujo, elogió que sea “una persona de la casa”. “Conoce la interna del club y nos hemos adaptado a la idea que tiene él, jugar con intensidad y proponer”, explicó. Pero como hombre ‘crema’, el DT también ve conveniente aplicar algunos cambios, incluso, en las posiciones de los jugadores para cada partido.

En ese sentido, Cayetano indicó que “el profesor tomó la decisión de colocarme atrás como defensor central. Por ahora he tratado de hacer lo mejor posible para poder aportar en el equipo”, ya que “cuando jugaba como volante, no me sentía tan preciso con la pelota, me sentía impreciso. Pero no creo que haya sido una carga, siempre tengo el mismo carácter para jugar, sé que estoy en un equipo grande”.

Finalmente, sobre la posible llegada del VAR para la segunda etapa del campeonato, el jugador ‘charrúa’ dio a conocer que “a mí nunca me tocó jugar con VAR, pero si llega a implementarse, vamos a tener que adaptarnos a esos detalles en las áreas. Me gustaría que si hay VAR sea para todos, sino que no haya”, aunque resaltó que su uso también podrá determinar los resultados finales.





