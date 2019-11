Tras el título del 2013 –conseguido por Ángel Comizzo–, una frase quedó grabada en la cabeza de los hinchas de Universitario de Deportes: “Gloria a la ‘U’ en las alturas”, dijo Daniel Peredo cuando Néstor Duarte anotó el último penal ante Garcilaso. Aquel día, en Huancayo, el ‘Indio’ confirmaba que no le te- nía miedo a los que juegan con el soroche como aliado.

Seis años más tarde, en su segunda etapa como entrenador de Universitario de Deportes, el argentino lo reafirma. Tanto en Huánuco, como en Huancayo –sí, otra vez–, Ángel Comizzo hizo que el equipo sume de a tres para soñar con el título del Clausura.

La siguiente ‘final’ será en Cajamarca y un triunfo lo pondrá junto al ‘Tigre’ Gareca y al paraguayo Julio Gómez, como los que ganaron tres partidos ‘al hilo’ en altura dirigiendo a los merengues.

El trabajo no será fácil. En tierras ‘cajachas’, la ‘U’ no puede ganar hace 10 partidos (cuatro empates y seis derrotas), pero el ‘Indio’ no deja de ilusionar a su gente. ¿Por qué? La última vez que se ganó en esa cancha fue en el 2013 y precisamente con Ángel Comizzo en el banquillo.

Además, el ‘che’ es el único entrenador crema que le ha ganado al ‘Gavilán del Norte’ en el ‘Nido’ desde que ascendió ese mismo año. El ‘héroe’ de esa victoria por 2-1 ya no se encuentra (Raúl Ruidíaz anotó los dos goles), pero el ‘Indio’ sabe elegir sus alternativas.

