¡Es definitivo! Ángel Comizzo no seguirá más en Universitario de Deportes. Tras la nueva reunión que sostuvieron esta mañana Jean Ferrari y el representante Beto Carranza, no se llegó a un acuerdo y se oficializó la salida del argentino. El empresario del DT contó detalles de la reunión y la reacción del técnico al enterarse de su salida definitiva.

“Lamentablemente no llegamos a un acuerdo, Ángel va a dejar de ser el director técnico de Universitario de Deportes. Fue una charla de media hora, había cosas que no tenían retorno. No era un problema de dinero pasaba por otro lado el tema y no nos pudimos poner de acuerdo. Terminó la relación contractual”, dijo Beto Carranza en ‘Campeonísimo’ de Radio Fiesta.

“Ángel fue al entrenamiento en Campo Mar. Está triste, le duele mucho por la unión que había creado con el grupo y con la gente que le dio un apoyo incondicional, más allá que al principio la relación no era ideal. Pero eso se mejoró con el trabajo suyo”, añadió.

Beto Carranza afirmó que no fue un tema de dinero ni de contrataciones, el motivo para no llegar a un acuerdo. “No pasa tampoco por la lista de refuerzos no se habló de eso, pasó por un tema de que Ángel no se sintió cómodo con muchas cosas y no pudimos hacer nada para que se quede. No es por dinero, pesos más pesos menos”, contó.

“Ángel Comizzo está triste. Tenia armado un proyecto de dos años y la pretemporada. Las cosas no se llevaron a cabo porque el club no está en condiciones de cumplir lo que prometió. Es una pena pero la cosa terminó así. Termino el contrato y ahora queda esperar nuevas posibilidades de trabajo

Comizzo deja Universitario de Deportes

