Iván Santillán es la foto que más se comparte en redes luego del triunfo del último jueves ante la Universidad San Martín (2-0): se proyectó hasta la línea del fondo y hasta cerró la jornada con un tanto de tres dedos. Desde el banco, Ángel David Comizzo, el técnico de Universitario de Deportes, destacó el aporte del lateral izquierdo, pero también hizo un balance colectivo.

El ‘Indio’, por ejemplo, rescató el grado de presión de los suyos (incluso partiendo desde Alexander Succar, el punta del equipo). “En la medida que vayamos jugando con más continuidad, a medida que los jugadores se adapten a la idea que uno quiere, por supuesto que se va a acercar al ideal. Algo se ha visto en estos dos partidos que hemos jugado (Cantolao y San Martín), que el equipo juega 25 metros más adelante, tratando de provocar el error del rival, intentando hacer presión alta con un equipo corto, esa es la idea”, indicó.

Ojo, ese detalle se notaría más frente a Cienciano este lunes, cotejo por la fecha 9 de la Liga 1. ¿El motivo? No descarta la posibilidad de usar a Jonathan Dos Santos y Alexander Succar: “Puede ser, lo estamos trabajando para verlos en algún momento juntos. Me ilusionaba que jueguen los dos juntos; antes no se imaginaban, puede ser beneficioso”.

Ahora, el detalle de la presión es algo que buscará sostener sí o sí contra el cuadro ’Imperial’, quien marcha cuarto con 13 unidades. “El partido ante Cienciano será duro, como todos los que nos tocará disputar. Es un rival que nos conoce bien y nosotros igual a ellos. Será complicado, ya que cuentan con grandes jugadores y un buen técnico”, mencionó Comizzo en conferencia de prensa.

Con relación a las expectativas que hay con el equipo de cara a campeonar en el Apertura, el DT indicó que “la ’U’, por ser el equipo más grande del Perú, está obligado a pelear el título, todos los años”. Un detalle: frente a la ausencia de Federico Alonso, por acumulación de amarillas, su reemplazante estaría entre Brayan Velarde o Luis Valverde.

