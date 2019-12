Esta semana, el plantel de Universitario de Deportes tuvo que decirle ‘adiós’ a Ángel Comizzo, quien dejó de ser el técnico de los 'cremas’ debido a que no se llegó a un acuerdo con la administración actual para su continuidad el siguiente año. El DT argentino confesó que tenía la ilusión de quedarse, pero que le pareció una falta de respeto lo que le ofrecían para su renovación.

“Los resultados estuvieron a la vista, pero a mí nunca me quisieron. Yo jamas pedí dinero ni aumento de sueldo. Mi representante habló con Ferrari, pero nunca pedí un sol o un dólar de más de lo que yo ganaba. El premio que recibimos fue que me bajen un cuarto de sueldo. Sí hubo una segunda propuesta y fue más baja. Creo que me faltaron el respeto”, manifestó en una entrevista para ESPN FC.

Asimismo, Comizzo admitió que el gerente deportivo de Universitario, Jean Ferrari, “me pidió que me quede, pero -debo ser honesto- le dije que yo no le creo”, indicó para el dominical deportivo. Y es que, en palabras del técnico argentino, “si yo acepto bajarme los pantalones, estaría faltando el respeto al trabajo de mis jugadores”.

Una dura despedida

Ante la inminente partida, Ángel Comizzo se reunió por última vez con sus jugadores esta semana, aunque con la promesa de un pronto reencuentro.

“Fue emotiva, dura, difícil. Estuvo toda la gente, no solo la parte médica, también la gente de seguridad, de reservas, hasta los encargados de jardinería. Fue un momento difícil, duro. Yo creo que es un hasta pronto. No nos vamos por siempre, porque creo que no vamos a tardar en volver. Mi ilusión es volver pronto a esta casa”, añadió.

Finalmente, el entrenador argentino manifestó que hubiera deseado quedado. “Rechace una propuesta enorme de México, hace poco, porque no iba a tropezar con la misma piedra dos veces y estaba convencido de quedarme aquí, porque creía que iba a aportar algo al fútbol peruano, creí que podía aportar algo a los jugadores y al camiseta que representan”.

Jean Ferrari sobre Ángel Comizzo y el nuevo ténico. (Video: Maria Fe Errea)

