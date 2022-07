Universitario de Deportes sigue haciendo ajustes en su plantilla de cara al inicio del Torneo Clausura 2022. Por ello, este viernes por la tarde, el cuadro crema confirmó una nueva baja: Armando Alfageme. Dicho esto, el mediocampista dejará el equipo de Carlos Compagnucci a solo un día de iniciar el segundo certamen de la temporada.

A través de un breve mensaje publicado en las redes sociales oficiales de la institución, los ‘merengues’ agradecieron al futbolista de 31 años. “¡Éxitos en tus próximos proyectos ‘Alfa’! Gracias por defender nuestros colores”, dice el postero del conjunto estudiante. En la misma publicación, sobre la imagen del jugador nacional, se despiden con un “gracias”.

Como bien sabemos, el mediocampista llegó a la ‘U’ en el año 2019 luego de demostrar un buen nivel en el Deportivo Municipal. Al principio, fue un titular indiscutible en el equipo, pero luego fue perdiendo terreno y quedó relegado en la banca de suplentes de los cremas.

Cabe resaltar que Armando Alfageme es el quinto jugador del club que deja el plantel desde que se abrió el mercado de pases. Anteriormente, Rafael Guarderas, Joao Villamarín, Roberto Villamarín y Ángel Cayetano fueron cesados de sus puestas en la institución.

Armando Alfageme no seguirá en Universitario de Deportes. (Foto: Twitter)

La palabra de Carlos Compagnucci

En Universitario se sigue trabajando para sumar futbolistas antes del cierre de libro de pases, siendo Carlos Compagnucci uno de los más ilusionados en poder cerrar, de manera exitosa, alguna transferencia para repotenciar el plantel merengue. Sin embargo, reconoció que la labor no ha sido nada sencilla, ya que hubo diferentes factores que han complicado más de una negociación.

“Hemos buscado en diferentes líneas porque he mirado futbolistas que siento nos podían aportar, hablo de futbolistas locales. Hemos buscado uno por línea y seguimos adelante si es que no lo tenemos. Si no se consigue, lo haremos con los juveniles. No tengo dudas de que los chicos le pueden dar esas cosas al equipo. Esperemos que, de acá al domingo, se pueda cerrar lo que estamos buscando”, señaló el DT en conferencia de prensa.





