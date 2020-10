Armando Alfageme es uno de los pilares del mediocampo de Universitario de Deportes. Desde la llegada de Ángel Comizzo se convirtió en titular indiscutible, solo estuvo ausente en el encuentro ante Deportivo Llacuabamba por acumulación de tarjetas amarillas, después disputó todos los minutos.

Mas allá de las celebraciones por ser los ganadores del primer torneo del año y asegurar un lugar en las semifinales de los playoffs, ‘El Candado’ prefiere no dormirse en los laureles y apunta a que el conjunto crema también se quede con la Fase 2, para así salir campeones nacionales sin disputar la etapa definitoria.

“Vamos a seguir jugando como lo venimos haciendo. Quedan nueve puntos y vamos a salir con todo. No porque ya ganamos el Apertura nos vamos a relajar, queremos que no se juegue ninguna semifinal y ser campeones directos. Queda trabajar y corregir algunos errores. Hemos dado gran paso, pero aún quedan nueve puntos que nos van a servir para fin de año”, dijo a RPP.

Asimismo, lamentó no haber podido celebrar este título junto a los hinchas cremas en feudo merengue: “A estas alturas, hubiese sido lindo ganar en el Monumental con tu gente, pero por temas de pandemia no se puede. El triunfo de ayer es para todos ellos que no pueden estar en la tribuna”.

Federico Alonso será una de las bajas en el duelo ante Binacional este sábado. El defensor uruguayo sufrió una fractura de clavícula, la cual lo mantendrá alejado de los campos de juego por ocho semanas. Alfageme espera contar con su presencia para el tramo final del campeonato.

“Justo venía en buen momento, haciendo goles y jugando bien, pero son cosas del fútbol. Es una lástima que se quede casi dos meses sin jugar a poco de que acabe el campeonato. Ojalá pueda llegar a las últimas fechas de la liguilla”, finalizó.

