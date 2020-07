Universitario de Deportes ya va por la tercera etapa del protocolo de entrenamientos, de tal forma que los jugadores al fin pueden trabajar en un solo grupo, como antes del inicio de la crisis sanitaria que vive nuestro país a causa del coronavirus.

Los futbolistas de la Liga 1 estuvieron alejados de las canchas por más de 3 meses, sin embargo, continuaron entrenando desde sus hogares para no perder físico y llegar con todo al reinicio de la campeonato, que está programado para el próximo 7 de agosto.

En una entrevista con el canal de Youtube de Universitario de Deportes, Armando Alfageme aprovechó para hablar sobre las primeras semanas de entrenamiento, la adaptación a los nuevos protocolos y sus expectativas de cara al campeonato.

“Me siento bien y contento de ver a mis compañeros. Los trabajos que he podido hacer en cuarentena me han ayudado mucho y ahora con la pelota y más ritmo me siento mucho mejor. Todo esto es nuevo, hay que acostumbrarnos, al principio va a costar pero son disposiciones que tenemos que cumplir”, aseguró el futbolista.

“En las pocas fechas que ya se han jugado se ha podido ver que va a ser un campeonato parejo, todos están jugando bien y los partidos se van a llevar a cabo en buenas canchas que también es importante. Creo que va a estar bien disputado este apertura“, finalizó Alfageme.

