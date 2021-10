Pegar el salto de Deportivo Llacuabamba a Universitario fue un cambio importante en la vida de Alex Valera, el mismo que trajo consigo un mundo de exigencias para lograr destacar en el elenco merengue tal y como lo hizo en el cuadro norteño. Esto fue destacado por el delantero estudiantil, quien se mostró tranquilo por lo que le viene dando a la institución dentro del campo.

“Es parte de apoyar al equipo el anotar goles, dar asistencias o ayudar a marcar. Es lo que exige la ‘U’, lo que pide el técnico y hay que seguir así en cada partido: dejándolo todo en el campo de juego para seguir sacando resultados positivos”, sostuvo el atacante del conjunto merengue en conferencia de prensa.

Por otro lado, Alex Valera reconoció que su camino en Universitario recién está comenzando y que, para ver todo su potencial, aún le falta mucho camino por recorrer. Por ello, se encuentra trabajando intensamente para poder dar lo mejor de sí en cada encuentro con los cremas.

“Aún me faltan muchas cosas para aportarle al club, aún estoy aprendiendo y para ello hay que seguir trabajando”, agregó el delantero que se convirtió en una de las principales piezas ofensivas del conjunto de Gregorio Pérez en la presente temporada de la Liga 1.

Pérez contento con su ‘Killer’

Asimismo, Gregorio Pérez no dudó en elogiar a Alex Valera por su gran presente y afirmó que “No tiene techo y tiene para seguir creciendo. Por distintas razones, tiene unas carencias que él mismo las está trabajando, tiene potencial. Una buena pierna zurda y un buen salto. Es un jugador que se entrega, no da pelotas por pedidas”.

Además, agregó que el comando técnico se está enfocando “desarrollar su capacidad futbolista en todo sentido, pero esas son las exceptivas que tenemos. Realmente hoy se siente con mucha confianza y eso es importantísimo. Yo lo veo que todavía puede seguir creciendo mucho más y que va a encontrar pegar un salto”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.