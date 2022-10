Universitario de Deportes cerró su participación en la Liga 1 2022 con un intrascendente empate ante UTC (1-1) y por fin podrá enfocar sus energías en planificar los detalles para la próxima temporada. Carlos Compagnucci, director técnico del cuadro estudiantil, valoró lo conseguido por su equipo este año y destacó el esfuerzo de sus jugadores en Cajamarca.

Los ‘Merengues’ comenzaron ganando gracias a la anotación de Guillermo, Larios, sin embargo, el ‘Gavilán del Norte’ reaccionó el segundo tiempo y consumó la igualdad a través de Hideyoshi Arakaki. Al respecto, a pesar de los evidentes errores defensivos de sus dirigidos, Compagnucci destacó lo que hicieron en el estadio Héroes de San Ramón.

“Me voy conforme, creo que hemos hecho un gran esfuerzo. Me gustó mucho más el primer tiempo, ya que en el complemento no estuvimos bien, sentimos el cansancio. En líneas generales, me voy conforme, los muchachos lo dieron todo, se entregaron, terminamos sumando, y eso son cosas importantes para darle un cierre al año. (...) El empate lo creo justo, los dos hemos tenido situaciones para aumentar y no se pudo. Tranquilo por cómo se dio todo”, manifestó el entrenador argentino en conferencia de prensa post partido.

Sobre la participación de Guillermo Larios, Diego Romero, Jerry Navarro, José López y otros jóvenes que sumaron minutos a lo largo de la temporada, el DT ‘crema’ reconoció que siempre han sido importantes para él. Ahora espera que sigan creciendo en el 2023.

“Ellos están preparados, entrenan todos los días con nosotros, nos conocen y están a la altura. Yo los traje y los pongo porque les tengo confianza, estoy contento con lo que han hecho. (...) Diego Romero fue paciente, y creo que se merecía la oportunidad de sumar un partido en este torneo”, acotó el técnico de 54 años.

Finalmente, sobre el desenlace de la temporada para Universitario de Deportes, Carlos Compagnucci dijo lo siguiente: “En un club como este, si no campeonas pareciera que las cosas están mal. Vi un crecimiento de los muchachos, con el correr del año, fuimos mejorando, lamentablemente no nos alcanzó para el torneo, y nuestro objetivo era tratar de entrar a un torneo internacional y lo pudimos hacer, yo estoy conforme porque me encontré con un grupo de jugadores que se entregó y pudimos conseguir un objetivo”, puntualizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.