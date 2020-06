Frente a los inconvenientes con Campo Mar y el Monumental (el control de las sedes lo tiene Solución y Desarrollo), ¿es real que una de las alternativas que se maneja es entrenar en un colegio?

Es correcto que la exdministración concursal mantiene las sedes y el acervo documentario del club y eso nos genera una complicación porque no tenemos a dónde llevar a entrenar al plantel. Entonces hemos tenido que buscar sedes alternativas. No hay ningún colegio ahora como opción, son otras instalaciones que estamos viendo, con todo lo necesario para hacer los entrenamientos de un club de primer orden como es la ‘U’.

Si bien se entiende que hay una distancia entre ambas administraciones, ¿por qué no levantar el teléfono y buscar un acuerdo?

Yo siempre estoy abierto al diálogo pero tenemos que partir siempre con una premisa de cumplir con la legalidad. La ley y el mismo Indecopi dispusieron, reconociendo los acuerdos que se hicieron el 14 de febrero (en Junta de Acreedores) que yo sea el administrador concursal, no obstante del levantamiento de mi registro. Porque creo que ya es de público conocimiento que si bien Indecopi hace un levantamiento de registro, lo cual ha sido impugnado en su oportunidad, también señala que yo me debo mantener en el cargo hasta que la Junta no haga un eventual cambio. Y ese es un criterio que no solo aplica conmigo, lo ha aplicado en múltiples oportunidades, inclusive con la gente de Solución y Desarrollo y es totalmente razonable. ¿Por qué? Porque simplemente el club no podría quedar acéfalo.

Una de las decisiones que tomó la administración fue la suspensión perfecta de labores a algunos de los trabajadores que están en el club. Con el reinicio de la Liga 1, ¿es opción volver a tomarlos en cuenta?

Nosotros empezamos una negociación en su momento con el plantel. Como toda negociación siempre se parte de posiciones un poco distantes. Eso en algún momento llevó a que presentemos una solicitud de suspensión perfecta al Ministerio de Trabajo, pero de manera inmediata y debido a la buena relación que tenemos con el plantel de jugadores, se retomó una negociación. Nos pusimos de acuerdo rápidamente y con fecha próxima no tiene sentido plantear una suspensión perfecta.

¿Este tema también abarca a las personas que son ajenas al plantel profesional?

Hubo un grupo de gente con la cual se terminó un vínculo contractual, por ejemplo, las jugadoras de fútbol femenino. Lo dijimos claramente que iba a ser por un tiempo determinado, en la medida que las competencias en que ellas participaran se iban a retomar. Ya ha llegado una comunicación de Conmebol, que probablemente en octubre se retome la competición internacional y sea retomado el contacto con ellas. Con el resto de trabajadores se llegó a un acuerdo sin necesidad de hacer suspensión perfecta. Hicimos una reducción a todo el personal del 50%.

¿Qué pasa con estos trabajadores que fueron despedidos de manera fortuita y que no tienen comunicación con su administración?

Acá tenemos dos grupos. Uno que estuvo en planillas y otro en locación de servicios. Con todos estos trabajadores hay un diálogo directo a través del jefe de recursos humanos. Lo único es que no contamos con la clave sol, ya habíamos mencionado que el acervo documentario del club lo tiene retenido la exadministradora concursal. Entonces hemos tenido que reconstruir la información y la planilla. Entonces, a todas estas personas se les ha pedido lo mismo. Que nos hagan llegar un documento que acredito el vínculo laboral con el club y un documento que acredite o la puesta a disposición de su trabajo.

A partir de la tacha que realizó Sunarp, ¿el contrato que se acaba de hacer con un nuevo sponsor (Solbet) podría ser observado en un futuro?

Para comenzar, el contrato lo firma la exadministración concursal, cuando tenía inscritos los poderes. Por ese lado no hay problema. En relación a la tacha que mencionas, tampoco desvirtúa mi condición de administrador temporal. La razón es porque la Junta de Acreedores es la que determina quién es o no es administrador. Y no lo digo yo, lo dice la Ley General del Sistema Concursal. Esta tacha que ha efectuado de manera irregular un registrador y que está impugnada lo que hace es una calificación del documento para inscribirlo en Registros Públicos. De ninguna manera invalida el acuerdo en Junta de Acreedores.

Habrá una nueva Junta de Acreedores. ¿Se tiene que cambiar sí o sí de administración o hay la posibilidad de que se mantenga?

En este momento si hubiera una Junta tendría que existir un cambio, porque la impugnación que yo he hecho a este levantamiento de mi registro aún no fue resuelta. Yo espero que la impugnación sea resuelta porque se basaron en información desactualizada. Ahora, yo antes de que hicieran este levantamiento de mi registro, presenté todas las constancias que no tenía deuda vencida y tan es así que el BCP ha hecho una rectificación. Entonces Indecopi ha incurrido en una injustica de algún modo. Esta resolución la verdad que me genera un perjuicio. Pero no voy a salir a insultar, a decir que son corruptos o cosas por el estilo. Yo ya impugné y espero que se resuelva. Más allá de que ratifiquen o no en la próxima Junta, y eso va a depender si yo decido continuar o si la Junta decide mantenerme también.

¿Existe el término administrador concursal provisional?

No existe ese término, de repente hay gente que está hablando de administrador provisional por este levantamiento de mi registro y a su vez mantenimiento por disposición del propio Indecopi en el cargo. Pero ese término no existe. O eres administrador temporal o no lo eres.

La consulta es porque en un comunicado que usted firmó está ese término (provisional) y eso generó la duda en el hincha… Yo no recuerdo haber utilizado ese término pero en todo caso si es que se hubiera utilizado, de repente sería porque efectivamente el propio Indecopi levanta el registro y me mantiene hasta que la Junta no decida un cambio, pero yo no recuerdo haber utilizado ese término.

Hace poco salió un reportaje (en Fútbol en América) que hablaba de dos desistimientos que usted realizó. Tengo uno del 8 de noviembre del 2017 en el que desiste del proceso de amparo de Right Business, que era la empresa que en ese momento administraba a Universitario y presenta contra Gremco. No sé si podría aclararnos el panorama…

Yo nunca he negado que hubo algún desistimiento en el proceso de amparo. A ver, la acción de amparo se interpone contra un laudo arbitral que cinco años antes ya había adquirido la calidad de cosa juzgada. Eso como punto de partida. Por ende, esa acción de amparo era improcedente y podíamos decir hasta ilegal. Cuando me pregunta Gremco y me pregunta Sunat, porque los dos principales me preguntan qué cosa se va a hacer con este proceso de amparo, planteo pedir un informe a un abogado especialista porque era lo que correspondía hacer en ese caso. Sunat me pide que sean dos informes, entonces se contrata al doctor Samuel Abad Yupanqui y al doctor Giovanni Priori. Ambos emiten sus respectivos informes. Y en ambos informes se señala que ese proceso de amparo era improcedente.

Disculpe que lo corte, ¿estos profesionales fueron contratados por…?

Por el club.

Por la administración de Gremco…

Por la administración de Gremco no, por mí. Por la empresa de consultaría de finanzas corporativas. Quien conoce a estos abogados sabe de su reputación totalmente intachable. Si tu pregunta va si es que estos abogados se hubieran prestado para alguna irregularidad, totalmente negado. Y se lo puedes preguntar a ellos si es que en algún momento se les sugirió algún sentido de la opinión. Primero que no lo hubieran permitido y segundo que no lo hicimos. Ahora, a pesar de estos dos informes que me señalaban claramente de que el proceso de amparo era improcedente porque estaba buscando atacar un laudo arbitral que hace cinco años había adquirido la calidad de cosa juzgada, le pregunté también a un abogado penalista –que inclusive trabaja bastante con Sunat- si es que yo impulsaba este proceso de amparo incurría en algún tipo de ilícito, porque en la medida de que no incurra en alguna ilegalidad, yo haré lo que sea siempre para sacar los temas de la U adelante. Y el abogado penalista fue bastante claro. Me dijo que yo podía incurrir en la comisión de un ilícito penal de fraude procesal por insistir en un proceso que era improcedente. Ante esa situación yo planteo el desistimiento y adjunto los informes de estos abogados. La gente piensa que se desistió para favorecer a Gremco y no es así. Si yo desistí en algún momento de algo no fue para favorecer a Gremco, fue para cumplir con la ley y no incurrir en una ilegalidad.

Uno de los temas que el hincha reclama y tampoco se tiene muy claro es la deuda que tiene el club con sus acreedores. ¿Gremco estaría de acuerdo en que se recalcule todo de nuevo para saber la suma real de lo que se debe?

Si Gremco estaría dispuesto o no estaría dispuesto habría que preguntarles a los señores de Gremco para comenzar. Lo que a mí me toca como administrador es cumplir con los requerimientos de crédito que ha hecho Indecopi. Porque el administrador concursal no reconoce créditos, no es su función, simplemente tiene que pagar y cumplir con sus obligaciones que ha reconocido previamente Indecopi. Ahora si hay alguna persona, que sea acreedor, hincha o socio, que dice tener documentos que el crédito de Gremco no es el que ya reconoció Indecopi, creo que tiene la posibilidad de presentar las pruebas que tiene a Indecopi para que haga un recálculo.

Hablando del tema de los créditos, hay una factura que está circulando en redes sociales, en la que usted reconoce que se efectuó un pago a Gremco por una suma un poco mayor a de 200 mil soles. Queremos saber la veracidad de dicha factura…

Lo que puede haber pasado es que Gremco publicidad le haya pagado a Universitario de Deportes el porcentaje que le corresponde por el alquiler de la publicidad o el porcentaje que le corresponde por el alquiler del estadio Monumental. Ahora, también es cierto que se ha generado una deuda con Gremco porque durante varias administraciones concursales, estas fueron las que alquilaron o cobraron el tema de la publicidad yendo en contra de los contratos. Entonces habría que revisar de qué factura se trata, no la he revisado…

* El periodista José Marín muestra la imagen de la factura en la entrevista por Zoom (puede encontrarla en el Facebook de Depor)

Para comenzar las facturas de hoy en día son electrónicas…

Esta es del 2017…

En el 2017 me parece que también eran electrónicas. No sé, tendría que ver el documento con claridad para poder decirte y revisarlo con la parte financiera del club para ver de qué se trata.

En cuanto al comando técnico se habló mucho del regreso de Gregorio Pérez. Conversando con Francisco Gonzales, gerente deportivo, nos dijo que el profesor había estado fastidiado porque la administración había enviado la declaración jurada para que los familiares también puedan firmar esto. ¿Esto es cierto?

Sabemos que la norma te dice que hay personas con determinada característica que son consideradas como población de riesgo y con ellas hay que cumplir con los procedimientos de algún modo. El primer paso es que el médico tiene que certificar que el hecho que hagan trabajo presencial no los expone a un riesgo innecesario y si es que el médico logra certificar esta posibilidad de que hagan trabajo presencial, pasamos a lo siguiente que es la declaración jurada. Efectivamente la norma detalla o dispone que el trabajador haga la declaración jurada pero nosotros como club estamos pidiéndole a la familia, porque al final…quitemos el ejemplo del profesor Gregorio Pérez, pongámonos en el ejemplo de un trabajador del club y que tenga 75 años. Él firma de manera voluntaria su declaración jurada, se contagia, fallece, estoy seguro de que la familia va a buscar, porque es natural en esta situación, un responsable. Y normalmente va a apuntar al club.

Si Gregorio Pérez no regresa, ¿la primera opción es Ángel David Comizzo?

No hay ninguna opción en estos momentos. Yo como siempre he manifestado, cuando tenemos un comando técnico nosotros no hablamos con absolutamente nadie, no nos podemos a evaluar a absolutamente a nadie y eso no solamente pasa ahora, ha pasado cuando dejó el cargo Pedro Troglio por poner un ejemplo, o cuando dejó el cargo Nicolás Córdova.

¿No le ha pasado por la cabeza dar un paso al costado en la administración?

Hay un halo de inestabilidad en el club que creo que al hincha lo tiene hasta cierto punto harto de la situación, porque entra una administración, sale otra, una administración se niega a entregarle el cargo a la otra, de repente los acreedores no se ponen de acuerdo, hay un halo de inestabilidad que al hincha lo cansa como es evidente. Definitivamente he pensado esa posibilidad porque la situación de inestabilidad a uno también lo cansa. De repente es momento que en la próxima Junta de Acreedores haya un refresco en la figura del administrador concursal, que yo no tengo ningún problema en dar un paso al costado.

¿Pero no necesariamente esperar que ocurra en la nueva Junta de Acreedores?

Pero yo no puedo renunciar y dejar acéfalo al club, tendría que venir un administrador nuevo. Esta Junta es inmediata, es decir, se tiene que dar los primeros días de julio.

¿Siente que durante el tiempo que ha estado en club ha logrado los objetivos planteados?

Siempre se puede hacer algo más. Cuando yo llego al club, a fines del 2016, y en ese momento también hubo trabas, porque recuerden que la designación se da en el mes de octubre, y la gente de Solución y Desarrollo nunca entregó el cargo, simplemente abandonó las sedes el 23 de diciembre del 2016, si dejar acervo documentario, sin dejar absolutamente nada. Había dos retos grandes, en primer lugar, elaborar un plan de reestructuración ya que teníamos ad portas la Junta de Acreedores para aprobar ese plan, y si no se aprobaba el plan en ese momento, el club se iba a liquidación. Entonces era un objetivo y una responsabilidad muy grande el que se apruebe el plan. Pero además también teníamos la obligación de poder generar estabilidad en la parte administrativa-económica-financiera del club. Ese fue el segundo reto paralelo por llamarlo de algún modo. Hemos venido trabajando en estos dos frentes, la reestructuración y la gestión corriente del club. En ambo frentes se han logrado objetivos claros y precisos. En el plan de reestructuración, primero que se aprobó el plan y se evitó la liquidación; segundo que el plan mientras estuvimos nosotros se estuvo cumpliendo. Tuvimos un plazo bastante reducido de dos años para cambiar la zonificación de Campo Mar, para poder levantar la supuesta carga del ‘Lolo’ Fernández, y para poder inscribir el estadio monumental a nombre del club, independizando dos explanadas. Y por el lado de la gestión corriente, en el 2018 y 2019 hemos empezamos a lograr una estabilidad en el tema financiero. En el 2017, que fue el primer año, se empezaron a implementar manuales y procedimientos para poder generarle ahorros al club y también mayores ingresos. En el 2017 no logramos utilidad operativa, pero si logramos una reducción significativa de los gastos. A partir del 2018 empezamos a generar utilidad operativa, cosa que probablemente no se lograba desde décadas. Que tus ingresos hayan sido superiores a tus gastos en un año determinado, es la utilidad operativa positiva de la que hablo.

¿Con que intención se realizó una tasación del estadio ‘Lolo’ Fernández?

Lo que pasa para poder celebrar cualquier acuerdo, sea de alquiler, concesión, tienes que tener una clara idea de cuánto es el valor de ese activo. Es decir, el hecho de que tú tases un inmueble no quiere decir que lo vayas a vender. No hubiera sido posible tampoco. Si el plan se ha venido cumpliendo, la única posibilidad era celebrar cualquier tipo de contrato que no implique transferencia de propiedad.

¿Cuándo se va a resolver el tema de la venida de Gregorio Pérez?

Nosotros estamos esperando entre hoy (ayer) y mañana (hoy) el informe del médico sobre todos los trabajadores que son considerados población vulnerable y de acuerdo a eso tomaremos una decisión esta semana. Seríamos medios ‘locos’ si es que no quisiéramos contar con este comando técnico que viene haciendo las cosas tan bien. Nosotros tenemos un objetivo que es salir campeones a fin de año. El Apertura de ser posible y por ende el Clausura y lograr el título nacional.

¿Tendrían que ver técnicos nacionales o extranjeros que estén en el Perú?

Tendríamos que apuntar obviamente a estas alternativas en primer término. Siempre respetando la jerarquía que tiene Universitario de Deportes. Vamos a evaluar si es que tocaría hacerlo alguna opción nacional. Si es que se nos presenta la situación, ojalá que no, tenemos que buscar una solución inmediata, porque los entrenamientos están a la vuelta de la esquina. Entonces, creo que lo lógico es tomar en cuenta una alternativa que esté en el medio local en estos momentos y recién ahí si no la hay, pensar en una alternativa de afuera.

¿La administración que usted encabeza toma el adelantos de facturas por TV como si fuera un tipo se salvavidas o como último recurso?

El adelanto de facturas siempre tiene que ser el último recurso. Nosotros hemos estado desde fines del 2016, hasta setiembre del 2019. Nosotros no hemos incrementado el número de facturas adelantadas que recibimos, y eso que nosotros hemos tenido que hacer una serie de inversiones para poder cumplir con lo establecido por el plan de reestructuración. Una prueba de ellos es que nosotros recién adelantamos por primera vez facturas cuando la Comisión de Licencias (FPF) nos exigió pagar una cantidad impresionante de deudas que habíamos heredado y tuvimos que hacer adelantos de facturas en ese momento. Luego, hemos tratado de hacer este adelanto cada vez que era estrictamente necesario, pero en principio la idea y la intención es no hacer adelantos de facturas por el alto costo financiero.

La administración saliente señaló que usted tenía un vínculo con la empresa Coril. ¿Está en la capacidad de desmentir que haya algún tipo de interés?

Primero que nosotros no contratamos a Coril. Coril es un administrador de fideicomiso, que tiene un vínculo con el club desde el año 2000 probablemente, de la época del Alfredo Gonzales. Coril ha trabajado con juntas directivas pasadas. La única posibilidad de salirse de Coril es recomprando las facturas adelantadas, sino no hay forma de salirse de ese fideicomiso. ¿Cuál es el argumento que utiliza la gente de Solución y Desarrollo? Que el señor Martinot, que es un abogado bastante importante en temas concursales, el cual contratamos en su momento para elaborar el plan de reestructuración, es director a su vez de Coril. En primer término, cuando lo contratamos para hacer el plan de reestructuración, no teníamos idea de que era director de Coril. Segundo, nunca le hemos pedido absolutamente nada a Fernando Matinot a la relación Universitario – Coril. El contrato fue directamente con su estudio, y única y exclusivamente para la elaboración del plan de reestructuración.

¿Por qué esa decisión del estudio de abogados no la tomó la administración?

Nosotros tenemos claro que no hay ninguna irregularidad en la contratación de este estudio. Nosotros los contratamos por la especialidad debidamente acreditada, porque no es que a nosotros se nos ocurrió decir el estudio Martinot es un estudio especialista en temas concursales, no. Eso está debidamente sustentado y acreditado. Y no había ninguna irregularidad en esta contratación. Si ellos han decidido dar un paso al costado es por esta cantidad de difamaciones que hay. Es le método que utiliza la gente de Solución y Desarrollo para ejercer presión sobre profesionales, autoridades, sobre distintas personas, inclusive hasta a periodistas.

Si tuviera que elegir una cosa que hizo su administración con Universitario, ¿cuál sería? Y, a su vez, si hay alguna autocrítica

Yo creo que en un primer momento cuando ingresamos a la administración, teniendo dos frentes que había que atender de manera urgente (que era el plan de reestructuración y la gestión corriente del club) en algún momento yo decidió por el expertiz que tenía en clubes de fútbol, ceder esta parte de la gestión corriente de manera momentánea a César Vento, y yo enfocarme en el tema del plan de reestructuración. ¿Por qué? Porque el plan de reestructuración era vital. Lamentablemente en poco tiempo se celebraron contratos con jugadores que eran bastante elevados, sobre todo por el presente que vivía el club en ese momento. Yo no evado la responsabilidad por ese error, porque finalmente fue mi decisión poner a César Vento en ese cargo. En cuanto a aciertos ha sido armar un gran equipo profesional, no ha sido de la noche a la mañana, ha costado. El otro acierto ha sido incorporar una gestión eficiente en el club, y que está dando resultados en lo administrativo-económico-financiero. Otro error de parte nuestra también ha sido no comunicar.

¿Estaría de acuerdo con que el club pase un nuevo peritaje?

El tema de reconocimiento de deuda le corresponde a Indecopi. Acá yo me tengo que despercudir, y me ha tocado más de una vez hacerlo en mi condición de hincha, tengo que enfocarme en ser administrador, y por eso de repente de manera exagerada siendo hincha o tan hincha de la ‘U’, yo no he estado de manera permanente con el plantel de jugadores. He estado enfocado en trabajar en la parte administrativa-económica-financiera que es lo que me corresponde. A mí como hincha me hubiera encantado estar todo el día en los entrenamientos, pero tengo que despercudirme de esa condición para poder asumir la función que me toca. Y también como administrador no me toca reconocer deudas, eso le corresponde a Indecopi.

¿No se opondría a un peritaje?

Yo no me tengo porque oponer. O sea, si, por ejemplo, viene un acreedor y presenta algún documento a Indecopi, cuestionando o pidiendo que se revise la deuda nuevamente, Indecopi decidirá de acuerdo a ley si es que corresponde hacer la revisión y si es así, y la prueba presentada desvirtúa lo que previamente había reconocido Indecopi.

¿Siente que la empresa a la que representa tiene cierto temor porque este peritaje se llegue a realizar?

Yo no represento a ninguna empresa dentro de Universitario. Yo soy administrador concursal de la ‘U’, y si bien a mí me designan con el voto de determinado acreedor, eso es innegable, no hay ningún problema con eso. Eso a mí no me condiciona para actuar a favor de uno u otro acreedor. Yo en todo momento he buscado acercamiento con Sunat, pero lamentablemente no ha habido una respuesta positiva de ellos.

Por José Marín y Renzo Bravo de Rueda





TE PUEDE INTERESAR