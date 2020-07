Los años han pasado, sin embargo, los hinchas de Universitario de Deportes aún no perdonan el hecho de que José ‘Chemo’ del Solar haya llegado a Sporting Cristal para ser el director técnico del primer equipo celeste, luego de haber sido parte de la historia del club crema.

En una entrevista con Radio Capital, el actual técnico de César Vallejo aseguró que no se arrepiente de haber dirigido en el club ‘bajopontino y que nunca dejará de ser hincha de Universitario de Deportes.

“Seguiré siendo hincha de la ‘U’ así hayan pataleado o llorado los de la barra por el hecho de haber sido entrenador de Cristal, que no me arrepiento en absoluto. Estuve dos veces en Cristal y es un club espectacular, no tengo porque mentir. Me trataron increíble y le tengo mucho cariño, pero soy hincha de la ‘U’ así lloren, pataleen y, sinceramente”, sostuvo ‘Chemo’ del Solar.

En la misma entrevista, el técnico elogió a la directiva de César Vallejo de Trujillo, club que dirige actualmente y que está al mando de César Acuña.

“En mis 35 años en el fútbol profesional nunca me he encontrado con un presidente como don César Acuña. Los presidentes y directivos cuando las cosas son salen bien, te aprietan. El ingeniero César Acuña es todo lo contrario. Cuando las cosas no van bien, es cuando más te apoya, así deberían ser los directivos y presidentes del mundo”, señaló.

