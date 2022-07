Universitario de Deportes incorporó a Claudio Yacob para lo que resta de la temporada, con el objetivo de reforzar la volante y así conseguir un mayor dominio del campo de juego, bajo el mando de Carlos Compagnucci. Consciente de esta labor, el mediocampista argentino confesó aún requiere de algunos entrenamientos para estar al 100 %, pero que viene trabajando duro para conseguirlo.

“Me siento con ganas de cambiar y de abarcar un desafío lindo. Llego con muchas hambre y en líneas generales no he tenido lesiones, vengo entrenando, aunque considero que necesito un par de entrenamientos, porque no lo venía haciendo del todo en Argentina”, sostuvo en diálogo con Movistar Deportes.

Si bien tiene el reto de seguir trabajando, precisó que “sentí la necesitad de ingresar a un grupo para pelear por un objetivo y creo Universitario es un club ideal para ello. Feliz de ser parte y con ganas de ponerme a punto para lo que viene”. Este “cambio en lo personal”, como él mismo llamó, permitió que no analice mucho cuando “llama un club grande”, a la espera de pelear en la parte alta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Asimismo, su experiencia en los diversos clubes donde ha militado, en especial en Inglaterra, le ha permitido analizar este deporte de una manera distinta. “El fútbol, más allá de tener las mismas reglas, cambia. Cuando yo fui [a la Premier League] me costó el ritmo las primeras dos o tres semanas, pero al mes y medio ya empecé a jugar más rápido”, comentó sobre su experiencia, que servirá también para aconsejar a los más chicos en el equipo.

“Yo me considero un jugador competitivo y ganador. He sido pieza clave en muchos equipos desde el compromiso y ser aguerrido. No soy un volante de llegada, soy de equilibrio y estar cerca de las pérdidas de balón”, explicó en un detalle que también define su estilo de juego, en especial, en duelos cruciales, donde la recuperación es precisa para ganar, siendo un punto que adolece el cuadro merengue en la actualidad.

Fue así que descubrió su posición nata: “Yo siempre me sentí más cómodo jugando delante de los dos centrales, siempre tratando de ser la protección o el equilibrio o el primer volante más cerca. Me gustó siempre jugar con tres en el medio o dos, pero yo siempre siendo de soporte y después he jugado como mixto”.





