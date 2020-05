Esta mañana, el presidente de Cerro Largo de Uruguay afirmó que Universitario de Deportes mantiene un saldo pendiente por el préstamo de Jonathan Dos Santos y tampoco ha pagado lo acordado por la ‘Noche Crema’. Ante ello, la administración crema emitió un comunicado aclarando dicha situación.

Mediante una misiva dirigida hacia la opinión pública, el club crema dejó saber que el préstamo de Jonathan Dos Santos es “a título” gratuito, es decir, no se le debe pagar al club por ello. De acuerdo al comunicado, el acuerdo implica el pago de “salario, vivienda y salud” del delantero.

Asimismo, Universitario expresó que el convenio por la ‘Noche Crema’ incluía el pago de US$ 115 mil dólares, esto debió hacerse en dos partes: US$ 65 mil el 14 de enero y los US$ 50 mil restantes el 20 del mismo mes. Sin embargo, debido al cambio de administraciones y problemas administrativos, estos no han sido realizados.

Comunicado Universitario de Deportes

“La actual administración concursal, designada por acuerdo de Junta de Acreedores, de fecha 14 de febrero de 2020, viene reconstruyendo la información contable y financiera del club, debido a la falta de entrega de los bienes y acervo documentario de parte de la ex administradora concursal, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas, en nombre del club, por la gestión anterior, dentro de las cuales se encuentran las asumidas frente al Club Cerro Largo de Uruguay”, afirmaron en el tercer punto del documento.

Con ello reconocen que la deuda existe por el concepto de la Noche Crema. Asimismo, indicaron que Carlos Moreno ya se puso en contacto con sus pares uruguayos para resolver la situación y llegar a un acuerdo para que la 'U' no se vea perjudicada.

