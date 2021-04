La Comisión Disciplinaria de la FPF confirmó que el duelo entre Universitario y UTC, válido por la tercera jornada de la primera fase de la Liga 1, será reprogramado para que se dispute en los próximos días, a pesar del reclamo de los cajamarquinos por quedarse con los puntos del compromiso.

“Este Colegiado advierte que no existe responsabilidad por parte del Club Universitario de Deportes, por tanto, no le corresponde el otorgamiento de los puntos solicitados, toda vez que, no se ha configurado infracción que amerite sanción alguna. Luego de apreciar la forma y circunstancias en que se han producido los hechos, se advierten evidentes elementos que hagan concluir que no es aplicable la norma que invoca el Club Universidad Técnica de Cajamarca para el otorgamiento de los puntos”, inicia el comunicado de la CD-FPF.

Con ello, tomaron una decisión con relación al tema: “Declarar INFUNDADO el recurso de reclamo presentado por el Club Universidad Técnica de Cajamarca contra el Club Universitario de Deportes, conforme a la parte considerativa de la presente resolución”.

A raíz de esto, tanto Universitario, como UTC, tendrán que agendar el duelo que tienen pendiente entre ambos, lo mismo que pasará por la programación de los organizadores de la Liga 1, quienes deberán buscar una fecha disponible para que el duelo se decida dentro del campo.

Cabe destacar que el reclamo de los norteños se basó en el incumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de Universitario, al apreciarse a uno de sus jugadores (Aldo Corzo) en una salida que pudo poner en riesgo a los deportistas, en caso se hubiese contagiado de coronavirus.

A pesar de las intenciones y los fundamentos que dio, esto no fue suficiente para que UTC se quede con el encuentro, por lo que ahora deberá verse las caras contra Universitario por la tercera fecha del campeonato local, donde ambas escuadras no tuvieron un inicio deseado.





