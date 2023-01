¡Todo listo! A solo un día antes de realizarse la ‘Noche Crema 2023′, Universitario de Deportes le dio una gran noticia a sus millones de hinchas. Y es que el elenco ‘merengue’, a través de un comunicado en sus redes sociales, confirmó el medio donde transmitirán el evento de presentación de su plantel para la campaña que viene.

“La ‘Noche Crema’ va por nuestras redes oficiales. Sigue en vivo cada detalle de nuestra fiesta a través de nuestras cuentas de Facebook y Youtube. ¡Nadie se puede perder nuestra gran noche!”, se lee en la publicación que realizó el cuadro crema en su cuenta oficial de Twitter.

Como se recuerda, Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, confirmó que el evento no podía ser televisado por GOLPERU, debido a los conflictos que existen con la FPF por los derechos de TV. “La gente del Consorcio se comunicó con nosotros, diciendo que no van a poder pasar el partido a raíz de esta medida cautelar que ha enviado la FPF. Estamos viendo la manera de poder buscar por streaming el poder pasar la Noche Crema”, acotó.

No obstante, horas después de las declaraciones del máximo representante del elenco ‘merengue’, Carlos Caro Coria, vocero legal de la FPF, aclaró algunos detalles de esta medida, los cuales guardan relación con los derechos de TV de los clubes y sus eventos amistosos. “Esta medida cautelar no afecta el contrato firmado con 1190 Sports porque dicha empresa no es parte del proceso judicial. Además, que sí cuenta con el aval de la FPF, titular de los derechos de televisión”, señaló.

Pese a ello, Universitario de Deportes optó por transmitir la ‘Noche Crema 2023′ a través de sus redes sociales. Ojo, si bien el encuentro ante Aucas será a las 8:00 de la noche (hora peruana), el evento podrá ser visualizado por sus millones de hinchas desde las 6:00 p.m.

Universitario de Deportes transmitirá la 'Noche Crema 2023' a través de sus redes sociales. (Foto: Twitter)





